Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân phường Kim Liên, Nghĩa Đô...

ANTD.VN - Ngày 15-7, Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội phối hợp với các phường Kim Liên, Nghĩa Đô… đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn.

Các y, bác sĩ BVĐK Đống Đa khám sức khỏe định kỳ cho người dân phường Kim Liên

Sáng nay, 15-7, Bệnh viện đa khoa Đống Đa phối hợp với UBND phường Kim Liên và Trạm Y tế phường Kim Liên triển khai hoạt động khám sức khỏe toàn dân năm 2026 cho người dân trên địa bàn phường Kim Liên. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026…

Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, các đơn vị đã phối hợp xây dựng kịch bản đón tiếp và quy trình khám theo từng nhóm đối tượng, đảm bảo tổ chức khoa học, giảm thời gian chờ đợi. Từ khâu phân luồng, tiếp đón, hướng dẫn thủ tục cho đến quá trình đo kiểm tra, thực hiện xét nghiệm và thăm khám chuyên môn, tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân.

Các y, bác sĩ BVĐK Đống Đa khám sức khỏe định kỳ cho người dân phường Kim Liên

Đây là ngày khám sức khỏe thứ 2 cho người dân phường Kim Liên mà Bệnh viện Đa khoa Đống Đa triển khai trong tháng 7. Kết quả qua 02 ngày, đã có hơn 300 người dân trên địa bàn phường được thăm khám. Theo đó, người dân được thực hiện đầy đủ các hạng mục như: khám nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt,… và làm các xét nghiệm tổng quát, chụp XQ tim phổi.

Với đội ngũ gần 40 người là các bác sĩ các chuyên khoa nhiều kinh nghiệm, điều dưỡng và nhân viên tiếp đón thân thiện làm việc nghiêm túc, giải thích tận tình các kết quả kiểm tra, hướng dẫn quy trình khám sức khỏe qua đó giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe và chủ động phòng ngừa.

Giám đốc BVĐK Đống Đa Nguyễn Đình Phúc (thứ hai, bên phải) thăm hỏi người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ

Theo kế hoạch của Bệnh viện đa khoa Đống Đa, từ tháng 7-2026, Bệnh viện phối hợp cùng UBND và Trạm Y tế các phường Kim Liên, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Láng sẽ tổ chức khám sức khỏe cho người dân đủ 18 tuổi trở lên với số lượng dự kiến được khám lên tới 13.100 người dân.

Cũng trong sáng nay, 15-7, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội phối hợp với UBND, Trạm Y tế các phường Nghĩa Đô, Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ tổ chức Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai đối với toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, được xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID. Đối tượng khám được chia thành 5 nhóm…

BVĐK Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho người dân phường Nghĩa Đô

Trong đợt triển khai đầu tiên, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 300 người dân phường Nghĩa Đô.

BSCKII Vũ Thị Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý và yếu tố nguy cơ để can thiệp, điều trị kịp thời mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng.