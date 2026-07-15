Những tấm gương truyền cảm hứng khi biết “định vị” bản thân

ANTD.VN - Thay vì chịu áp lực thành tích để đạt kết quả cao trong các kỳ thi, không ít những câu chuyện về “quả ngọt” có được từ việc biết rõ về bản thân để từ đó tìm ra con đường phát triển của riêng mình.

Bùi Thái Sơn chia sẻ hành trình chinh phục giải thưởng quốc tế.

Làm chủ kỹ năng cốt lõi thay vì phụ thuộc vào AI



Điều mà Bùi Thái Sơn, học sinh lớp 12D0, Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) nhớ về hành trình đoạt Giải Nhì Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOS World Championship Vietnam 2026) chính là sự nỗ lực từ những thất bại ban đầu.

"Hành trình tới MOSWC không phải là lần đầu tiên, bản thân em đã tham gia cuộc thi vào năm lớp 11 nhưng phải dừng chân ngay từ vòng loại. Nhưng ước mơ đi Mỹ dự thi đã thôi thúc em tham dự vào năm lớp 12.

Chạm tới giải Nhì cuộc thi, bản thân có đôi chút nuối tiếc khi chưa chinh phục được mục tiêu nhưng vẫn luôn cảm thấy tự hào và biết ơn sự nỗ lực, cố gắng hết mình suốt thời gian ôn luyện miệt mài. Em vẫn muốn chinh phục ước mơ quán quân cuộc thi Tin học văn phòng thế giới MOSWC và mong một ngày gần tên mình được đại diện cho Việt Nam được vang trên đấu trường quốc tế.

Với nỗ lực của mình, điều em muốn gửi tới các bạn rằng, dừng lại không phải là kết thúc mà đó là lúc mở ra cho mình sự khát vọng để chạm tới đỉnh cao. Đừng vì một chút thất bại mà bỏ cuộc, hãy coi đó là động lực để chinh phục những thành công lớn lao hơn. Hãy luôn thử sức với các cuộc thi dù có đạt được thành tích hay không, bởi đôi khi, chính bản thân mình làm được nhưng luôn bị sự lo sợ, ngại ngùng cản bước"- Sơn nhắn nhủ.

Bùi Thái Sơn chia sẻ, không ít bạn bè đã thắc mắc học MOS để làm gì khi AI có thể làm hết? Thế nhưng, Sơn đã có những nhận định riêng của mình khi cho rằng AI là công cụ hỗ trợ rất tốt nhưng không thể thay thế nền tảng kỹ năng của con người. Nếu không biết trình bày văn bản, không biết bố cục, không hiểu dữ liệu hay cách xây dựng bài thuyết trình thì cũng rất khó khai thác hiệu quả AI.

Tham gia kỳ thi MOS, Sơn đã đúc rút ra một số điều có được từ việc am hiểu các kỹ năng tin học văn phòng như Word giúp người học biết tổ chức nội dung khoa học; PowerPoint giúp truyền tải ý tưởng logic, thuyết phục; còn Excel là nền tảng quan trọng trong rất nhiều ngành nghề như tài chính, kế toán, quản trị hay kinh doanh. "Bài thuyết trình do em xây dựng sẽ phản ánh sự đầu tư, tư duy và chất xám của bản thân nhiều hơn là hoàn toàn phụ thuộc vào AI” – Thái Sơn nói.

Nguyễn Huy Hoàng là 1 trong 15 học sinh được vinh danh có kết quả điểm xét tuyển ĐH cao nhất năm học 2025-2026

Biết nhìn nhận giá trị bản thân để phát triển theo hướng của mình

Là một trong những học sinh được vinh danh với kết quả tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học cao nhất năm học 2025-2026 của trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Huy Hoàng đã truyền cảm hứng cho các bạn học sinh khi đạt IELTS 8.0, nhiều giải thưởng tiếng Anh và học bổng 75% từ BUV.

Đáng nói là phía sau những thành tích ấy không chỉ là năng lực, mà còn là một hành trình vượt qua sự tự ti, từng bước khám phá điểm mạnh của bản thân với sự đồng hành của thầy cô và bạn bè tại ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chia sẻ về những điều đạt được trong những năm học phổ thông, Huy Hoàng cho biết em đã tự tin và dũng cảm hơn khi đối mặt với thử thách, dám đứng lên khẳng định bản thân với việc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Mức điểm IELTS 8.0 càng khẳng định năng lực của Hoàng khi những thành quả này có được từ khả năng tự cải thiện, biết nhìn nhận giá trị của mình từ đó sẵn sàng tiếp thu để phát triển để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân.

Đây cũng chính là định hướng giáo dục của nhà trường khi mà học sinh được đồng hành, phát hiện và thúc giục bản thân theo đuổi đam mê thay vì chỉ là áp lực thành tích học tập. Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng Nguyễn Huy Hoàng, thầy chủ nhiệm của Hoàng cho biết, niềm tự hào của một nhà giáo chính là sự trưởng thành trong tư duy và nhận thức của học trò.

Và điều khiến thầy cảm thấy hạnh phúc chính là nụ cười tự tin của một học sinh biết tạo động lực cho bản thân, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè như học trò Nguyễn Huy Hoàng.

Để gửi một lời nhắn tới những bạn bè chưa thực sự tự tin vào bản thân, chưa dám thể hiện khả năng của mình, Nguyễn Huy Hoàng cho rằng các bạn đừng tự áp lực quá với bản thân, hãy nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nhất của bản thân và phát triển nó theo hướng của mình.