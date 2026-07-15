Trả lời chất vấn chưa rõ trách nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu BQL chợ Long Biên kiểm tra, báo cáo lại

ANTD.VN - Cho rằng phần trả lời của đơn vị quản lý chợ Long Biên "chưa rõ trách nhiệm", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu Ban Quản lý chợ kiểm tra, báo cáo lại.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương chất vấn tại hội trường

Tham gia chất vấn tại hội trường kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội Đại biểu Nguyễn Lan Hương chất vấn Chủ tịch UBND phường Hồng Hà và Trưởng ban Quản lý chợ Hồng Hà về công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh.

Đại biểu cho biết, tại nhiều chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu, có tình trạng hàng hóa được dán tem, nhãn mác nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hoặc hàng hóa không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc.

Tại chợ Hồng Hà cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đây là nội dung đã được HĐND TP chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025. Thành phố cũng đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, UBND phường xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 190 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện, xử lý 9 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt gần 691 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiêu hủy nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng giá trị gần 186 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, công tác kiểm tra, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, từng bước lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Phường cũng thường xuyên phối hợp với Công an phường, lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chuyên môn kiểm tra theo chuyên đề, qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đối với chợ Long Biên - chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố, địa phương đặc biệt quan tâm công tác quản lý. Phường đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ chuyển từ phương thức quản lý hành chính sang quản lý theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đến nay, 100% hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ đã được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phường cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh; gần 100 mẫu nông sản được lấy để kiểm nghiệm, kết quả đều đạt các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trưởng ban Quản lý chợ Hồng Hà Vũ Quốc Hưng trả lời chất vấn

Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, Ban Quản lý chợ yêu cầu các hộ kinh doanh lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và thực hiện đúng các quy định về bảo quản thực phẩm. Nhờ đó, tình trạng vi phạm trong kinh doanh thực phẩm đã giảm đáng kể.

Liên quan phản ánh trong phóng sự truyền hình của HĐND TP về việc nhiều quầy hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hoa quả tại chợ, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà tiếp thu ý kiến của đại biểu và hình ảnh phản ánh.

Trả lời nội dung trên, Trưởng ban Quản lý chợ Hồng Hà Vũ Quốc Hưng cho biết, Ban Quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa; thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm do một Phó Trưởng ban phụ trách, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Theo Trưởng ban Quản lý chợ, Long Biên là chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa quả, nông sản và thủy sản. Phần lớn các hộ bán lẻ chỉ là người bán thuê hoặc lấy hàng từ các đầu mối lớn nên nhiều trường hợp không nắm đầy đủ thông tin về hồ sơ, giấy tờ của lô hàng.

Ông Vũ Quốc Hưng cho biết, về cơ bản, các mặt hàng lưu thông qua chợ đều có nguồn gốc, xuất xứ, nhất là đối với hàng nhập khẩu. Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh. Trong năm 2026, Ban Quản lý chợ đã phối hợp với Tổ công tác 398 của phường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường kiểm tra và xử phạt một hộ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; đồng thời, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý thêm hai trường hợp vi phạm.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu phần trả lời cần đi thẳng vào nội dung đại biểu chất vấn, trả lời rõ trách nhiệm của đơn vị đối với việc kiểm soát hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa...

Trước yêu cầu của chủ tọa, ông Vũ Quốc Hưng thừa nhận, trong buổi ghi hình phóng sự, có cán bộ Ban Quản lý chợ đi cùng đoàn phóng viên và xác nhận những người bán hàng được ghi hình đã trả lời thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, vị này khẳng định, trong các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, phần lớn các chủ hộ kinh doanh đều xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cho rằng câu trả lời chưa thuyết phục, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu Trưởng ban Quản lý chợ ngay sau kỳ họp phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra ngay tại khu vực được phản ánh; rà soát việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và có báo cáo bằng văn bản gửi HĐND TP.