Khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XVII

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng nay (14/7) HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để xem xét những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp thứ 5 diễn ra trong thời điểm thành phố đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo thêm động lực cho chặng đường phía trước, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Vì vậy, nội dung được xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ có ý nghĩa đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo.

6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

GRDP tăng 8,22% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411.000 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 3,23 tỷ USD. Nhiều công trình, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là những kết quả đã đạt được, mà là niềm tin của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Các nguồn lực mới đang từng bước được khơi thông và khát vọng phát triển của thành phố đang được chuyển hóa thành hành động. Đó là tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP những kết quả đó, mặc dù có niềm tin nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho 6 tháng cuối năm. Mục tiêu tăng trưởng của cả năm phải đạt là 11%, những yêu cầu triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới, khơi thông các nguồn lực phát triển và giải quyết những vấn đề dân sinh đòi hỏi hiệu quả với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Chính vì vậy, chương trình kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét 51 nội dung gồm: 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo. Đây là khối lượng công việc rất lớn, mỗi nội dung được xem xét tại kỳ họp đều gắn với yêu cầu hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo của thành phố.

Do vậy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, nghiên cứu kỹ từng nội dung, bám sát thực tiễn và đóng góp nhiều ý kiến để kỳ họp đạt chất lượng cao nhất.

Một nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm tại kỳ họp này là HĐND TP sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề: Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học; Các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

"Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể. Tôi đề nghị hoạt động chất vấn chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm; người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Điều cử tri mong mỏi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường" - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, điều cử tri và nhân dân mong đợi sau mỗi kỳ họp không chỉ là có thêm những nghị quyết mới, mà quan trọng hơn là những chuyển biến mới trong thực tiễn, những khó khăn, những vướng mắc được tháo gỡ, những cơ chế chính sách nhanh chóng phát huy hiệu quả, người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển và thành phố có thêm động lực để bứt phá.

Bởi vậy, giá trị của mỗi nghị quyết không được đo bằng thời điểm biểu quyết thông qua, mà được khẳng định bằng kết quả trong tổ chức thực hiện, bằng những đổi thay người dân có thể cảm nhận, doanh nghiệp có thể thụ hưởng và sự phát triển của thành phố có thể kiểm chứng. Đó mới là thước đo đối với chất lượng của hoạt động HĐND và trách nhiệm của mỗi đại biểu trước cử tri và nhân dân.