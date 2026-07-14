Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chất vấn tại HĐND TP phải đi thẳng vào điểm nghẽn, chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu hoạt động chất vấn cần đi thẳng vào thực chất, việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 14/7, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 14 đến 16/7, với khối lượng công việc lớn, xem xét 51 nội dung gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tạo lập các điều kiện, nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn thành phố.

6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau bầu cử, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc.

Kinh tế Hà Nội tiếp tục phục hồi tích cực với nhiều điểm sáng về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

Đặc biệt, việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng các dự án nhà ở cho thuê và hạ tầng trọng điểm được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và bền vững.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế. Một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Thủ đô như dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, bất động sản và khoa học - công nghệ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

Trong khi đó, những vấn đề tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và các dự án chậm triển khai vẫn cần được xử lý quyết liệt hơn.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, các nội dung được HĐND TP thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, hướng tới ba yêu cầu là: Thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của từng nghị quyết. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND TP quan tâm đến 5 nội dung sau:

Thứ nhất, về nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, phải đánh giá thật sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản, động lực cần ưu tiên quan tâm, những điểm nghẽn phải tháo gỡ, những nhiệm vụ, dự án phải đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 mà thành phố đã đặt ra.

Thứ hai, đối với nhóm nghị quyết về kinh tế ngân sách, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, định hướng kế hoạch năm 2027, danh mục các dự án thu hồi đất, định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các mức chi đặc thù, cần thảo luận thật kỹ về khả năng cân đối ngân sách, thứ tự ưu tiên trên cơ sở hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm các yêu cầu về đầu tư công phải đóng vai trò là vốn dẫn dắt, mở đường, kích hoạt được nguồn vốn xã hội.

Kiên quyết không để đất đai, dự án, ngân sách chậm đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Thứ ba, đối với nhóm nghị quyết về văn hóa - xã hội và khoa học công nghệ, cần quán triệt quan điểm: Đầu tư cho văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của Thủ đô.

Khi xem xét, thảo luận cần đặc biệt chú ý tính công bằng, khả năng tiếp cận của người dân, nhất là nhóm yếu thế, tính bền vững của ngân sách, chất lượng dịch vụ, các cơ chế kiểm tra, đánh giá, đồng thời phải bảo đảm mọi chính sách xã hội của Thủ đô vừa nhân văn, vừa hiệu quả, vừa có thể tạo ra động lực cho phát triển mới.

Thứ tư, về hoạt động chất vấn, nội dung chất vấn tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, chất vấn cần đi thẳng vào thực chất, việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể và có kế hoạch giám sát để tạo được sự chuyển biến cụ thể sau chất vấn, sau kỳ họp.

Thứ năm, đề nghị UBND TP, các sở, ban, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thẩm tra, các ý kiến thảo luận của đại biểu, giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ngay sau kỳ họp, đề nghị các đồng chí khẩn trương tổ chức thực thi để các chủ trương, chính sách mới đi vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp cho tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thủ đô.