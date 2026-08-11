Chủ động khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy tại các ngõ sâu

ANTD.VN - Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, trong thời gian vừa qua, Đội CC và CNCH Khu vực số 36 đã chủ động bám địa bàn, khảo sát thực tế tại các khu dân cư, đặc biệt là những tuyến ngõ sâu, nhỏ hẹp, có chiều dài trên 200m xe chữa cháy không thể tiếp cận, qua đó kịp thời xây dựng phương án xử lý tình huống và tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ.

Thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở, Đội CC và CNCH Khu vực số 36 xác định việc nắm chắc địa bàn, nhận diện nguy cơ và chủ động xây dựng phương án chữa cháy, CNCH đối với các khu vực xe chữa cháy khó tiếp cận là nhiệm vụ quan trọng.

Qua công tác rà soát, khảo sát, đơn vị đã ghi nhận 246 ngõ sâu trên 200m, xe chữa cháy không tiếp cận được trên địa bàn 4 xã gồm Hòa Xá 95 ngõ, Vân Đình 56 ngõ, Ứng Thiên 54 ngõ và Ứng Hòa 41 ngõ.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện, CBCS đã tiến hành 168 lượt rà soát, khảo sát, đồng thời phát hiện, cập nhật 76 trường hợp ngõ sâu trên 200m phát sinh, qua đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh dữ liệu phục vụ công tác quản lý địa bàn và xây dựng phương án chữa cháy CNCH.

Đây là những con số cho thấy tinh thần chủ động, sâu sát, không để bị động, bất ngờ trong công tác PCCC CNCH của CBCS Đội CC và CNCH Khu vực số 36.

CBCS đã trực tiếp đi vào từng tuyến ngõ, khảo sát từng vị trí, nắm đặc điểm đường giao thông, xác định những khu vực xe chữa cháy không thể tiếp cận, từ đó chủ động nghiên cứu phương án tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy, CNCH phù hợp với điều kiện thực tế.

“Đến từng ngõ, vào từng nhà”, CBCS không chỉ khảo sát địa hình mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ ngay từ gia đình. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc sử dụng điện an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, thiết bị điện; không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng thiết bị điện quá tải hoặc có dấu hiệu hư hỏng; tắt các thiết bị điện khi không cần thiết và chủ động loại bỏ những nguy cơ có thể phát sinh cháy, chập điện.

CBCS thu thập thông tin đối với các hộ dân ở trong các khu vực ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được

Tại các hộ gia đình, CBCS cũng hướng dẫn người dân bố trí, sắp xếp đồ đạc bảo đảm lối thoát nạn; không để vật cản tại lối đi, cửa ra vào; chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời ghi nhớ số điện thoại 114 để kịp thời báo cháy, báo sự cố khi cần thiết.

CBCS hướng dẫn người dân cài đặt App báo cháy 114

Cùng với đó, người dân được CBCS hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng xác định nhanh vị trí xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn để tổ chức xử lý kịp thời.

Qua từng buổi khảo sát, tuyên truyền, người dân được nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy, nổ và những khó khăn có thể phát sinh khi lực lượng chữa cháy phải tiếp cận các tuyến ngõ sâu, nhỏ hẹp. Từ đó, mỗi gia đình chủ động hơn trong việc “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Việc rà soát, cập nhật 246 ngõ sâu trên 200m không chỉ có ý nghĩa về mặt quản lý dữ liệu mà còn là cơ sở quan trọng để CBCS Đội CC và CNCH Khu vực số 36 xây dựng, bổ sung và hoàn thiện phương án chữa cháy, CNCH sát với thực tế từng địa bàn, nhất là đối với những khu vực mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp.

Những việc làm cụ thể, thiết thực trên cũng là minh chứng cho tinh thần “Ba Nhất” của CBCS trong đơn vị: phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả công tác và sự an toàn của Nhân dân làm thước đo.

Trong thời gian tới, CBCS Đội CC và CNCH Khu vực số 36 tiếp tục bám địa bàn, rà từng tuyến ngõ, nắm từng khu dân cư, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, thường xuyên cập nhật những thay đổi về địa hình, giao thông và nguồn nước; đồng thời hoàn thiện các phương án chữa cháy, CNCH, góp phần xây dựng thế trận PCCC từ cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Mỗi tuyến ngõ được khảo sát, mỗi hộ dân được tuyên truyền, mỗi ứng dụng “Báo cháy 114” được cài đặt chính là thêm một bước chủ động trong phòng ngừa và xử lý cháy, nổ – thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Thủ đô.