ANTD.VN -Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 26 -Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội (phụ trách phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương, xã Minh Châu – thành phố Hà Nội) luôn chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa mưa bão năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của các ban ngành cấp trên về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nhằm phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ chiến sỹ tham gia hỗ trợ người dân gặt lúa bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão Yagi năm 2024 (thuộc xã Xuân Sơn - thị xã Sơn Tây cũ)

Với đặc thù địa bàn quản lý tương đối rộng, có nhiều hồ, đập, sông lớn chảy qua nên tiềm ẩn nguy cơ về lũ lụt, lún sụt, sạt lở đất đá… nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm của mùa mưa bão năm 2026. Trước tình hình trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26 đã chủ trì, phối hợp Công an các phường, xã tổ chức rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ lũ lụt, lún sụt, sạt lở đất đá; tổ chức nắm tình hình, rà soát, đánh giá, thống kê các địa điểm, khu vực đã từng xảy ra lũ lụt, lún sụt, sạt lở đất đá.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng tránh thiên tai, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 đơn vị đã xây dựng nhiều video, bài viết, tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức 22 buổi tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai với hơn 5.000 người tham gia; cấp phát 5.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Mô hình tuyên truyền trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây được Đội CC&CNCH khu vực số 26 duy trì định kỳ 02 lần/tháng.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, duy trì tình trạng hoạt động tốt của toàn bộ phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang cấp, nhất là phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu nạn trong công trình, nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới bị vùi lấp, sập đổ, cuốn trôi do lũ lụt, lún sụt, sạt lở đất đá; bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và đưa vào thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở mức cao nhất.