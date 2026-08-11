Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý sự cố cháy, nổ từ cơ sở

ANTD.VN - Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sát thực tế, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 đang góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý sự cố và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đoàn kiểm tra làm việc tại phòng điều hành, xử lý tín hiệu báo cháy

Kiểm tra kỹ từ hệ thống đến con người

Thời gian qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội tăng cường các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở; đồng thời tổ chức thực tập phương án phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây được xác định là những giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu sự cố xảy ra.

Ngày 6-8-2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác an toàn PCCC.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra trực tiếp khảo sát các hệ thống PCCC đang được trang bị tại trụ sở, tập trung vào những hạng mục quan trọng như hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống cháy lan và các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Cùng với kiểm tra thực tế, đoàn công tác rà soát hồ sơ quản lý, việc duy trì, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị PCCC của đơn vị. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, bởi hệ thống, phương tiện PCCC chỉ phát huy hiệu quả khi được duy trì trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và người sử dụng nắm chắc quy trình vận hành.

Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống bơm chữa cháy và tủ điều khiển

Không chỉ dừng ở việc kiểm tra, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 trực tiếp hướng dẫn cán bộ, nhân viên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các quy định, tiêu chuẩn về an toàn PCCC; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan đến vận hành, bảo trì hệ thống báo cháy tự động, thiết bị truyền tin báo cháy và phương án chữa cháy tại chỗ.

Qua đó, cán bộ, nhân viên tại cơ sở có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện nguy cơ, chủ động xử lý ngay từ thời điểm ban đầu, không để sự cố phát triển thành tình huống phức tạp.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận, tiếp thu các ý kiến hướng dẫn của đoàn kiểm tra; đồng thời cam kết duy trì nghiêm túc công tác tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Cán bộ, nhân viên Khách sạn Capella nhanh chóng sơ tán đến khu vực tập kết an toàn theo tình huống giả định

Thực tập sát thực tế, phối hợp đồng bộ

Cùng ngày, tại Khách sạn Capella, số 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 chủ trì, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9, Công an phường Hoàn Kiếm và lực lượng dân quân phường tổ chức diễn tập phương án phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm hoạt động của cơ sở: xảy ra cháy tại một phòng lưu trú ở tầng 2 của khách sạn, đám cháy có nguy cơ lan rộng, đồng thời có người bị nạn cần được cứu hộ khẩn cấp.

Đoàn kiểm tra khu vực phòng kỹ thuật, hệ thống điện cửa ngăn cháy tại trụ sở

Ngay khi phát hiện sự cố giả định, lực lượng PCCC tại chỗ nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn khách lưu trú và nhân viên di chuyển đến khu vực tập kết an toàn, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các đội hình chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, tập trung khống chế, dập tắt đám cháy giả định, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Song song với công tác chữa cháy, các mũi công tác tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn. Xe thang được triển khai để tiếp cận khu vực tầng cao; lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng phương tiện bảo hộ chuyên dụng, khẩn trương tìm kiếm và đưa người bị nạn giả định ra khu vực an toàn.

Tại hiện trường diễn tập, Công an phường Hoàn Kiếm và lực lượng dân quân phường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán người và tài sản. Sự phối hợp giữa các lực lượng được triển khai đồng bộ, đúng yêu cầu của tình huống đặt ra.

Buổi diễn tập diễn ra khẩn trương, đúng tình huống, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng PCCC tại chỗ với Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường và lực lượng dân quân. Qua thực tế diễn tập, các lực lượng có điều kiện rà soát khả năng xử lý tình huống, phương thức thông tin liên lạc, tổ chức lực lượng và phân công nhiệm vụ khi xảy ra cháy, nổ.

Cán bộ, chiến sĩ triển khai xe thang tiếp cận khu vực giả định xảy ra cháy

Từ hoạt động hướng dẫn, kiểm tra tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến diễn tập phương án phối hợp tại Khách sạn Capella cho thấy công tác PCCC&CNCH cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án để sẵn sàng xử lý hiệu quả khi sự cố xảy ra.

Thực tế cho thấy, phòng cháy không chỉ là việc duy trì các hệ thống, phương tiện kỹ thuật mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức, trách nhiệm và kỹ năng của từng cán bộ, nhân viên tại cơ sở. Vì vậy, việc thường xuyên tự kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao kiến thức PCCC và tổ chức thực tập các phương án sát với tình hình thực tế sẽ giúp hạn chế nguy cơ, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Thông qua những hoạt động cụ thể, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 7 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó đến từng cơ quan, đơn vị và người dân. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm hoạt động ổn định của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.