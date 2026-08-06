Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC gần dân, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Một buổi tham quan, trải nghiệm tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích về công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mà còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng một gia đình Việt kiều đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 12 cùng cán bộ, chiến sĩ trong thời gian luyện tập

Qua những hoạt động gần gũi, thân thiện, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa.

Trong thời gian về Việt Nam thăm thân, gia đình anh An Chihui, chị Nga Nguyen cùng con trai An Ethan (SN 2018) và một gia đình người Việt khác đã bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về công việc của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi đến khu vực gần trụ sở Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội.

Gia đình lưu lại kỷ niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH KV12 bên xe cứu nạn, cứu hộ

Dù đang trong thời gian huấn luyện thường xuyên, với tinh thần "Gần dân nhất", chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nhiệt tình đón tiếp, dành thời gian giới thiệu khái quát về tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội, giúp các vị khách có cái nhìn rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm cũng như sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chữa cháy Thủ đô.

Tại buổi tham quan, các cán bộ, chiến sĩ đã giới thiệu về mạng lưới gần 60 điểm thường trực chữa cháy trên địa bàn thành phố. Theo đó, tại khu vực nội thành, các đơn vị được bố trí với bán kính khoảng 3-5km, trong khi khu vực ngoại thành từ 8-10km nhằm bảo đảm tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi xảy ra sự cố. Mỗi đơn vị duy trì quân số khoảng 30-35 cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ, luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trải nghiệm xe thang chữa cháy

Điểm nhấn của chương trình là phần trải nghiệm thực tế với nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại đang được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp tham quan xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ; tìm hiểu quy trình sử dụng bình thở, thiết bị chuyên dụng và trải nghiệm kỹ thuật cứu nạn trên cao. Đặc biệt, bé An Ethan không giấu được sự thích thú khi được hóa thân thành "lính cứu hỏa nhí", trực tiếp tiếp xúc với những chiếc xe chữa cháy hiện đại và giao lưu cùng các chiến sĩ.

Chia sẻ sau buổi trải nghiệm, anh An Chihui cho biết gia đình hiện sinh sống tại bang New Jersey (Hoa Kỳ), nơi cũng có hệ thống các trạm chữa cháy được bố trí với mật độ hợp lý. Qua chuyến tham quan, anh có thêm góc nhìn về sự phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam. Trong khi đó, sau gần 30 năm định cư tại Hoa Kỳ, chị Nga Nguyen bày tỏ sự bất ngờ trước sự đầu tư về phương tiện, trang thiết bị cũng như tác phong chuyên nghiệp, tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hướng dẫn, giao lưu với người dân.

Mô hình xe chữa cháy được đơn vị trao tặng trở thành món quà đặc biệt, tiếp thêm động lực để bé An Ethan nuôi dưỡng ước mơ trở thành lính cứu hỏa

Không chỉ mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho người dân, hoạt động còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thêm về mô hình tổ chức lực lượng PCCC tại nước ngoài. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng luôn gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ nhân dân.

Cán bộ Đội CC&CNCH KV12hướng dẫn kỹ thuật cứu nạn từ trên cao cho các thành viên trong đoàn tham quan

Khép lại buổi giao lưu, món quà là mô hình xe chữa cháy được cán bộ, chiến sĩ trao tặng đã mang đến niềm vui và sự xúc động cho bé An Ethan. Theo gia đình, đây sẽ là kỷ niệm đẹp trong chuyến về thăm quê hương, đồng thời tiếp thêm động lực để cậu bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính cứu hỏa trong tương lai.

Một buổi tham quan giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần thắt chặt tình cảm giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với nhân dân và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, gần dân, luôn sẵn sàng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.