Động viên cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTD.VN -Ngày 11/8/2026,Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh thăm hỏi, động viên Đại úy Đỗ Hữu Hiến, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 02, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cùng Đoàn công tác thăm hỏi tình hình sức khỏe Đại úy Đỗ Hữu Hiến.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng các thành viên trong Đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Đại úy Đỗ Hữu Hiến và gia đình yên tâm điều trị. Sau thời gian được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, chăm sóc, hiện sức khỏe đồng chí Hiến đang hồi phục tích cực.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân, không quản hiểm nguy của Đại úy Đỗ Hữu Hiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quá trình công tác, đồng chí Hiến từng là một trong 5 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất năm 2023. Đây là những cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ và sức khỏe tốt, được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị các phòng chức năng CATP tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định; nghiên cứu, đề xuất các chế độ phù hợp, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho Đại úy Đỗ Hữu Hiến; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe cho đồng chí Hiến.

Trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời tiếp nhận, tận tình điều trị cho đồng chí Hiến; đồng thời đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí được điều trị, chăm sóc tốt, sớm ổn định sức khỏe.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trao quà, động viên gia đình Đại úy Đỗ Hữu Hiến.

Thay mặt gia đình, vợ đồng chí Hiến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đoàn công tác và đội ngũ y, bác sĩ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình điều trị. Đây là nguồn động viên để gia đình yên tâm, cùng đồng chí Hiến tiếp tục nỗ lực trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Trước đó, hồi 23h11 ngày 29/7/2026, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 33, ngách 37, ngõ 116 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan, Đại úy Đỗ Hữu Hiến tiếp cận khu vực mái nhà liền kề để thực hiện nhiệm vụ. Do điều kiện trời tối, nhiệt độ cao, khói từ đám cháy và kết cấu mái bị ảnh hưởng, đồng chí Hiến bị rơi từ tầng 3 xuống sàn tầng 2. Ngay sau đó, đồng chí được các lực lượng khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu, phẫu thuật và tiếp tục điều trị.