Xuyên đêm bảo đảm an ninh, trật tự sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Ngay sau trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, khi dòng người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, Công an phường Phương Liệt, Hà Nội đã cùng các đơn vị chức năng CATP triển khai lực lượng xuyên đêm, chủ động nắm tình hình, phân luồng giao thông, phòng ngừa các hành vi gây mất an ninh, trật tự, góp phần để người dân vui mừng trong không khí an toàn, văn minh.

Theo kế hoạch, ngay từ trước khi trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan kết thúc, Công an phường Phương Liệt đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến đường, khu vực công cộng và những điểm có khả năng tập trung đông người. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý những trường hợp có biểu hiện quá khích, sử dụng phương tiện gây mất trật tự công cộng.

Công an phường Phương Liệt chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Phương Liệt đã phát hiện một trường hợp có hành vi đốt pháo sáng trong lúc ăn mừng. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, đưa trường hợp này về trụ sở Công an phường để làm rõ, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở về những nguy cơ mất an toàn cũng như các quy định liên quan đến việc sử dụng pháo, pháo sáng nơi công cộng.

Lực lượng Công an phường Phương Liệt có mặt tại các điểm tập trung đông người trên các tuyến đường

Việc xử lý kịp thời ngay từ cơ sở không chỉ nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, gây thương tích mà còn góp phần hạn chế những hành vi có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong thời điểm lượng người và phương tiện lưu thông trên đường tăng cao.

Trong đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Liệt duy trì các tổ tuần tra lưu động, kết hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để nắm tình hình tại các khu vực trọng điểm. Những tuyến đường có đông người hâm mộ tập trung được tăng cường kiểm soát, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Tinh thần chủ động, sát địa bàn của lực lượng Công an phường đã góp phần bảo đảm hoạt động cổ vũ, ăn mừng diễn ra trong không khí vui tươi nhưng an toàn. Người dân được khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, rú ga, tụ tập gây cản trở giao thông; không sử dụng rượu bia khi lái xe và không đốt pháo sáng, pháo nổ hoặc có các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tế cho thấy, sau mỗi trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam, không khí cổ vũ thường lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo lượng người và phương tiện gia tăng tại nhiều tuyến phố. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh các hành vi quá khích, vi phạm trật tự công cộng nếu không được chủ động phòng ngừa.

Duy trì bám chốt, giữ vững an ninh trật tự

Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an phường Phương Liệt đã chủ động triển khai lực lượng trước, trong và sau trận đấu, bảo đảm địa bàn ổn định, không để những hành vi thiếu ý thức làm ảnh hưởng đến niềm vui chung của cộng đồng.

Sự có mặt xuyên đêm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Liệt không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân. Qua đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác, cổ vũ bóng đá đúng mực, để niềm vui chiến thắng thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa, không biến thành những hành vi gây mất an toàn cho chính mình và cộng đồng.