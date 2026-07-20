Phía Lâm Thanh Nhã lên tiếng về thông tin sai sự thật

Phía công ty quản lý diễn viên Lâm Thanh Nhã vừa lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam diễn viên. Đơn vị này khẳng định các nội dung nói trên là sai sự thật, chưa được kiểm chứng và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghệ sĩ. Đơn vị này cũng đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin liên quan chủ động gỡ bỏ, nếu không sẽ xem xét thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Lâm Thanh Nhã.

Theo thông báo, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết đề cập đến Lâm Thanh Nhã với những thông tin mà phía công ty khẳng định không có cơ sở, chưa được xác minh nhưng vẫn được lan truyền trên nhiều trang và tài khoản cá nhân. Đơn vị này cho rằng việc phát tán các nội dung này đã ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, uy tín của diễn viên, đồng thời có dấu hiệu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã

Đại diện Lâm Thanh Nhã cho biết, cá nhân được cho là khởi nguồn của các thông tin nói trên đã chủ động xóa bài viết. Tuy nhiên, công ty này vẫn yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức và các trang mạng từng đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán lại những nội dung liên quan chấm dứt hành vi lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ bài viết và nội dung có liên quan.

Phía công ty nhấn mạnh, nếu các nội dung này không được gỡ bỏ, đơn vị sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ hình ảnh, danh dự cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của diễn viên Lâm Thanh Nhã theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị hiện đang đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của Lâm Thanh Nhã cũng khuyến cáo khán giả và người dùng mạng xã hội tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, lựa chọn nguồn tin chính thống và kiểm chứng trước khi chia sẻ. Theo công ty, việc lan truyền những thông tin chưa được xác thực không chỉ gây ảnh hưởng đến cá nhân liên quan mà còn tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt trong bối cảnh Lâm Thanh Nhã đang là gương mặt nhận được nhiều quan tâm sau vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng trong phim "Mưa đỏ".

Vai diễn ấn tượng của Lâm Thanh Nhã trong phim điện ảnh "Mưa đỏ"

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Sau đó, nam diễn viên quyết định rẽ hướng sang diễn xuất, tham gia nhiều phim ngắn, quảng cáo và các hoạt động nghệ thuật. Năm 2018, anh trúng tuyển khóa đào tạo diễn xuất "Gặp gỡ mùa Thu", từ đó từng bước tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Tên tuổi của Lâm Thanh Nhã được nhiều khán giả biết đến hơn khi đảm nhận vai Nguyễn Văn Bình trong bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ". Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong phim, Bình là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng sẵn sàng gác lại ước mơ cá nhân để tình nguyện nhập ngũ sau lời tổng động viên. Hành trình trưởng thành của nhân vật, từ một chàng trai giàu cảm xúc đến người lính kiên cường giữa khốc liệt chiến tranh, được xem là một trong những điểm nhấn của bộ phim.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Lâm Thanh Nhã sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sự xuất hiện trong "Mưa đỏ" giúp nam diễn viên đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh.