Nguyễn Hàn Việt - chàng trai đồng hành cùng Mai Ngô “chinh chiến” ở Hoa hậu - Nam vương siêu quốc gia

ANTD.VN - Sau hơn hai tháng chuẩn bị cho Mister Supranational 2026, Nguyễn Hàn Việt cho biết anh không chỉ tập trung hoàn thiện hình thể và kỹ năng trình diễn mà còn muốn mang câu chuyện cá nhân, bản sắc văn hóa và tình yêu dành cho Việt Nam đến đấu trường quốc tế.

Nguyễn Hàn Việt, sinh năm 2003 tại Khánh Hòa, hiện là người mẫu - diễn viên độc quyền của Công ty Five6 Entertainment - đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Mister Supranational tại Việt Nam. Sau khi đăng quang Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, anh được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Mister Supranational 2026 tại Ba Lan.

Sở hữu chiều cao 1,82 m, ngoại hình nổi bật cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh, Nguyễn Hàn Việt được xem là một trong những đại diện có nhiều lợi thế tại cuộc thi năm nay.

Hàn Việt và Mai Ngô đang là những đạị diện Việt Nam tại Hoa hậu - Nam vương Liên lục địa 2026 ở Ba Lan

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Hàn Việt còn có câu chuyện cá nhân đặc biệt khi mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn. Cha là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam, nam vương cho biết sự giao thoa giữa hai nền văn hóa đã góp phần hình thành tính cách và cách nhìn của anh về cuộc sống.

“Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được lớn lên trong môi trường có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Văn hóa Việt Nam giúp tôi học được sự gần gũi, tình cảm và tinh thần gắn kết gia đình, còn văn hóa Hàn Quốc rèn cho tôi tính kỷ luật, sự chỉn chu và trách nhiệm trong công việc”, Hàn Việt chia sẻ. Theo nam vương, hai nền văn hóa không khiến anh cảm thấy mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau, giúp anh có thêm những góc nhìn đa chiều trong quá trình trưởng thành.

“Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam”

Lớn lên trong môi trường có sự giao thoa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Hàn Việt từng có thời điểm băn khoăn về câu hỏi mình thực sự thuộc về đâu. Tuy nhiên, càng trưởng thành, anh càng hiểu rõ hơn về bản thân và mối liên kết của mình với Việt Nam.

Nguyễn Hàn Việt mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn

“Có những giai đoạn mình cũng từng băn khoăn vì mang hai dòng máu và tiếp xúc với hai nền văn hóa khác nhau. Nhưng càng lớn, mình nhận ra mình yêu Việt Nam, thích văn hóa và con người ở đây hơn. Mình rất tự hào vì mình là người Việt Nam”, anh nói.

Với Hàn Việt, dòng máu Hàn Quốc trong mình không làm giảm đi sự gắn bó với Việt Nam. Ngược lại, trải nghiệm giữa hai nền văn hóa giúp anh cởi mở hơn trong giao tiếp và dễ dàng kết nối với nhiều người. Khả năng sử dụng tiếng Hàn cũng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của Hàn Việt. Anh cho biết ngôn ngữ này đến với mình từ gia đình và được duy trì qua việc giao tiếp hằng ngày với cha. Sau đó, anh tiếp tục học tập và trau dồi thêm để có thể sử dụng tiếng Hàn tốt hơn.

“Với tôi, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối để hiểu con người và văn hóa. Tôi hy vọng khả năng ngoại ngữ sẽ giúp mình tự tin hơn khi giao lưu với bạn bè quốc tế”, nam vương cho biết.

Lợi thế ngoại ngữ cũng được Hàn Việt xác định là một trong những yếu tố cần phát huy khi bước vào cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, anh cho rằng một đại diện quốc gia không thể chỉ dựa vào ngoại hình hay khả năng giao tiếp.

Hơn hai tháng chuẩn bị cho đấu trường quốc tế

Sau khi đăng quang Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Hàn Việt có hơn hai tháng để chuẩn bị cho Mister Supranational 2026. Đây là khoảng thời gian không dài để một thí sinh hoàn thiện toàn diện về hình thể, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và kiến thức.

Nam vương cho biết anh phải lên kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Bên cạnh việc duy trì chế độ tập luyện để giữ hình thể, Hàn Việt dành thời gian cải thiện kỹ năng catwalk, phỏng vấn, ứng xử và ngoại ngữ. “Áp lực lớn nhất là làm sao để hoàn thiện bản thân trong thời gian ngắn. Nhưng tôi xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn”, anh nói.

Tại Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hàn Việt từng giành giải Best Swimsuit. Thành tích này được xem là sự ghi nhận cho quá trình rèn luyện hình thể của anh. Tuy nhiên, khi bước ra đấu trường quốc tế, nam vương cho rằng điểm mạnh lớn nhất của mình không chỉ nằm ở ngoại hình.

“Tôi rất trân trọng giải thưởng Best Swimsuit vì đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực rèn luyện của mình. Tuy nhiên, khi ra đấu trường quốc tế, tôi tin câu chuyện cá nhân, tinh thần cầu tiến và sự chân thành mới là điều giúp mình tạo dấu ấn. Ngoại hình có thể giúp mình gây ấn tượng ban đầu, nhưng giá trị con người mới là điều ở lại lâu nhất”, Hàn Việt chia sẻ.

Đó cũng là lý do anh dành thời gian tìm hiểu thêm về các vấn đề xã hội, văn hóa và du lịch trước khi lên đường. Với một cuộc thi nam vương, Hàn Việt cho rằng thí sinh cần có khả năng trình diễn nhưng đồng thời phải thể hiện được kiến thức, quan điểm và khả năng kết nối.

Kỳ vọng vào Top 5 Mister Supranational 2026

Trước thềm chung kết Mister Supranational 2026 tại Ba Lan, Nguyễn Hàn Việt được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế đưa vào nhóm ứng viên đáng chú ý. Trong đó, Missosology nhận định mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu kỷ niệm 10 năm cuộc thi Mister Supranational được tổ chức.

Các bảng dự đoán trước chung kết chỉ mang tính tham khảo và phong độ của thí sinh có thể thay đổi qua từng hoạt động. Tuy nhiên, việc đại diện Việt Nam được chú ý trước cuộc thi cũng tạo thêm động lực cho Hàn Việt.

Nam vương cho biết mục tiêu của anh là cố gắng tiến sâu, trong đó kỳ vọng vào Top 5. Dù vậy, anh không muốn quá phụ thuộc vào những dự đoán bên ngoài.