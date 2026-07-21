40.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20"

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ diễn ra vào tối 24-7 tới tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 trên kênh VTV1.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và những người có công với Cách mạng. Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và khơi dậy tinh thần cống hiến của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương được giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả. Việc lựa chọn Quảng Ninh làm địa điểm tổ chức không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống Cách mạng, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước, mà còn góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20", chương trình được dàn dựng theo hình thức kết hợp giữa chính luận và nghệ thuật hiện đại, gồm ba chương: "Thanh xuân dành cho đất nước", "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ và khát vọng tương lai".

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu và hình ảnh, chương trình sẽ tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ qua các thời kỳ, tôn vinh những người thợ mỏ - chiến sĩ, Binh đoàn Than, lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển cùng nhiều người con ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nội dung tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Nội dung này góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác "đền ơn đáp nghĩa", thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cấp, ngành trong việc đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như: NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Anh Tú... Bên cạnh đó là sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cùng hàng trăm diễn viên quần chúng, hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật trang trọng và giàu cảm xúc.

Ca sĩ Đức Phúc tham gia trình diễn trong chương trình

Để phục vụ sự kiện, ban tổ chức cho biết đã đầu tư hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại với quy mô lớn, kết hợp âm thanh, ánh sáng và màn hình Led đồng bộ. Các yếu tố công nghệ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả biểu đạt nghệ thuật, mang đến cho khán giả những màn trình diễn vừa hoành tráng, vừa lắng đọng, truyền tải thông điệp về lòng biết ơn, sự hy sinh và khát vọng hòa bình.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn hướng tới việc bồi đắp lý tưởng sống đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Ban tổ chức cho biết đã phát hành khoảng 40.000 giấy mời và vé mời, trong đó có 10.000 vé miễn phí dành cho người dân và du khách đăng ký trực tuyến. Số còn lại được dành cho các đại biểu và phân bổ về các địa phương. Đặc biệt, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh đã trân trọng gửi giấy mời tới khoảng 11.000 người có công tham dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 24-7-2026 rên kênh VTV1, góp phần lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, lòng biết ơn và khát vọng tương lai đến đông đảo khán giả trên cả nước.