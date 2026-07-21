"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức gia nhập đấu trường quốc tế trước ngày khởi chiếu

ANTD.VN - "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", tác phẩm huyền sử võ thuật của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe và nhận được lời mời từ Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) tại hạng mục danh giá Gala Presentation.

Gala Presentations là "viên ngọc quan trọng nhất" của Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Đây là sân chơi danh giá và hào nhoáng nhất của liên hoan phim, được thiết kế dành riêng cho các tác phẩm điện ảnh lớn của thế giới có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt điện ảnh hoặc văn hóa. Đây không chỉ là niềm tự hào to lớn của ê-kíp làm phim mà còn đánh dấu một bước ngoặt, nâng tầm vị thế của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức đến với LHP Quốc tế Toronto

Thành lập từ năm 1976, Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) được công nhận là Liên hoan phim lớn nhất Bắc Mỹ và là một trong những lễ hội điện ảnh danh giá, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới (bên cạnh Cannes, Venice hay Berlin). TIFF nổi tiếng là "liên hoan phim của công chúng". Hàng năm TIFF đón khoảng nửa triệu lượt khán giả, khoảng 5.000 đại biểu thuộc giới công nghiệp điện ảnh quốc tế và gần 2.000 nhà báo, truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đến đưa tin. Đây được ví như "phát súng mở màn" cho mùa giải thưởng điện ảnh toàn cầu và là bệ phóng uy tín hàng đầu đến giải thưởng Viện Hàn lâm (Oscars). TIFF 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 20/9/2026 tại Toronto, Canada.

Trong hệ thống các chương trình của TIFF, Gala Presentation là hạng mục trang trọng và thu hút sự chú ý truyền thông lớn nhất. Hạng mục này dành riêng cho các tác phẩm nổi bật của các đạo diễn gạo cội, những bộ phim quy mô lớn có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính nghệ thuật và sức hút thương mại toàn cầu. Các bộ phim thuộc hạng mục Gala Presentation sẽ được trình chiếu tại Roy Thomson Hall – một rạp chiếu lộng lẫy với sức chứa khoảng 2,000 chỗ ngồi ngay trung tâm thành phố Toronto. Đạo diễn, các nhà sản xuất và dàn diễn viên của phim sẽ đến đi thảm đỏ, giới thiệu và giao lưu, trả lời câu hỏi (Q&A) sau khi phim chiếu.

Việc "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được xướng tên tại hạng mục này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cơ hội để đoàn phim giới thiệu những câu chuyện chưa kể của Việt nam đến với khán giả quốc tế và là sự công nhận của các chuyên gia quốc tế dành cho chất lượng dàn dựng, tư duy thẩm mỹ và quy mô sản xuất các tác phẩm hoành tráng của điện ảnh Việt Nam hiện đại.

Tại TIFF năm nay, hạng mục Gala Presentation tiếp tục là tâm điểm hội tụ của những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" sẽ xuất hiện chung hàng ngũ với các siêu phẩm đình đám đến từ Hollywood, Châu Âu và các nền điện ảnh phát triển.

Đạo diễn võ thuật của "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" - Johhny Trí Nguyễn

Đặc biệt, năm nay trong 23 bộ phim được mời của hạng mục này chỉ có 2 tác phẩm được lựa chọn từ Châu Á là Hàn Quốc và Việt Nam. Đại diện duy nhất đến từ Việt Nam "Hộ linh tráng sĩ" đứng ở vị thế sòng phẳng, mang đến một làn gió mới đầy tự hào về văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc Á Đông. Đến từ Hàn Quốc là bộ phim "The Assassin(s)" (Sát thủ / Những kẻ sát nhân) của đạo diễn nổi tiếng Hur Jin-ho với các diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc như Yoo Hae-jin (Quật mộ trùng ma, Nhà vua và chàng hề) , Park Hae-il (Quyết tâm chia tay, Thuỷ chiến Hansan) và Lee Min-ho (Quân vương bất diệt, Huyền thoại biển xanh)...

Đến với TIFF lần này, bên cạnh sự đón nhận của giới chuyên môn và công chúng quốc tế, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" còn đứng trước cơ hội tranh tài tại những giải thưởng quan trọng: đó là Giải thưởng do Khán giả Bình chọn (People's Choice Award), giải thưởng danh giá nhất tại TIFF – điểm tựa vững chắc cho nhiều tác phẩm tiến gần hơn đến tượng vàng Oscar và các giải thưởng do giới chuyên môn và Liên đoàn Báo chí Điện ảnh Quốc tế (FIPRESCI) và NETPAC.

Sự xuất hiện của "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" tại TIFF 2026 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Đã đến lúc các bộ phim được đầu tư bài bản từ các studio trong nước, có tính giải trí cao, hướng tới số đông khán giả nhưng vẫn giữ vững chất lượng nghệ thuật và bản sắc văn hóa có thể tự tin bước ra thế giới. Việc tham dự hạng mục cao nhất của TIFF một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới không chỉ là câu chuyện đi tham dự LHP quốc tế mà là lời khẳng định về năng lực sản xuất của nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam ngày nay.

Đặc biệt, trước khi chính thức lên đường tham dự TIFF (10 – 20/09/2026), "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" sẽ ra mắt khán giả Việt Nam tại tất cả các rạp trên toàn quốc vào dịp Lễ Quốc Khánh 2/9/2026.

Khán giả Việt Nam sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm và lan tỏa niềm tự hào về một tác phẩm điện ảnh mãn nhãn, chứa đựng tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc và bản lĩnh của người làm nghề Việt Nam trước khi phim chính thức mang chuông đi đánh xứ người tại LHP Quốc Tế Toronto.