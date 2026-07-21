Phim tài liệu Cách mạng hướng tới chiếu trong trường học

ANTD.VN - Không chỉ tổ chức các suất chiếu chuyên đề nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương còn hướng tới việc đưa phim tài liệu vào trường học, mở rộng cơ hội tiếp cận lịch sử cho khán giả trẻ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương triển khai chuỗi hoạt động chiếu phim tài liệu nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử tới đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chuỗi hoạt động được mở đầu bằng suất chiếu phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn" vào ngày 19-7 vừa qua, thuộc dự án "Việt Nam chưa kể hết" do Hãng triển khai từ tháng 5-2026. Dự án duy trì các buổi chiếu định kỳ hằng tháng, mỗi chương trình tập trung vào một chủ đề khác nhau. Tiếp theo hoạt động này, Hãng sẽ tiếp tục giới thiệu loạt phim tài liệu về đề tài thương binh, liệt sĩ và chiến tranh Cách mạng vào các ngày 24 và 25-7 tới. Theo dự kiến sẽ có khoảng 9-10 tác phẩm sẽ được lựa chọn từ kho phim của Hãng để phục vụ khán giả trong dịp này.

Chia sẻ về chương trình, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, hoạt động lần này không chỉ mang ý nghĩa tri ân nhân dịp 27-7 mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa phim tài liệu đến gần công chúng hơn.

Theo ông, Hãng hiện lưu giữ khoảng 30-40 bộ phim về đề tài thương binh, liệt sĩ và chiến tranh Cách mạng. Từ nguồn tư liệu này, ban tổ chức lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu của nhiều thế hệ đạo diễn để giới thiệu tới khán giả. Xa hơn, Hãng mong muốn các suất chiếu không chỉ diễn ra vào những dịp kỷ niệm mà sẽ trở thành hoạt động thường xuyên, hình thành một điểm đến dành cho những người yêu thích phim tài liệu.

Đại diện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương nói thêm, định hướng trong thời gian tới của đơn vị này là xây dựng một không gian chiếu phim mở, không giới hạn ở các tác phẩm do Hãng sản xuất. Những bộ phim tài liệu của các đơn vị khác, các nhà làm phim độc lập trong nước và quốc tế cũng có thể được giới thiệu nếu phù hợp, qua đó tạo thêm cơ hội để khán giả tiếp cận nhiều góc nhìn và phong cách làm phim khác nhau.

Một trong những mục tiêu được Hãng đặc biệt quan tâm là đưa phim tài liệu đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo NSƯT Trịnh Quang Tùng, nhiều câu chuyện về chiến tranh đã lùi xa theo thời gian, nhưng giá trị lịch sử và bài học mà những câu chuyện ấy mang lại vẫn còn nguyên ý nghĩa. Vì vậy, việc giúp người trẻ hiểu, cảm nhận và rút ra những bài học từ lịch sử là điều đơn vị luôn hướng tới khi xây dựng các chương trình chiếu phim.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đang xúc tiến kế hoạch phối hợp với các cơ sở giáo dục để đưa phim tài liệu vào trường học. Theo đại diện Hãng, ý tưởng này đã được chuẩn bị từ năm ngoái và hiện đơn vị đang làm việc với một số trường phổ thông tại Hà Nội trước khi mở rộng ra các trường Cao đẳng và Đại học.

Chương trình dự kiến được triển khai theo hai hình thức. Cụ thể, học sinh có thể đến Hãng phim tham dự các buổi chiếu như một hoạt động trải nghiệm, hoặc Hãng sẽ mang phim đến chiếu trực tiếp tại trường nếu có nhu cầu. Trước mắt, hoạt động sẽ tập trung vào khối THCS và THPT, sau đó từng bước mở rộng tới bậc đào tạo cao hơn.

Các cựu chiến binh tham dự buổi chiếu phim tài liệu trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Không chỉ dừng ở việc trình chiếu tác phẩm, mỗi chương trình còn được định hướng trở thành diễn đàn trao đổi giữa khán giả và những người làm nghề. Sau các suất chiếu, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với đạo diễn, êkíp sản xuất, nhà quản lý hoặc các nhân vật trong phim để tìm hiểu thêm về quá trình thực hiện tác phẩm, cũng như những câu chuyện phía sau mỗi thước phim. Theo đại diện Hãng, đây là cách để người xem hiểu rõ hơn về giá trị của phim tài liệu cũng như những đóng góp thầm lặng của các thế hệ nghệ sĩ trong lĩnh vực này.

Hiện Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đang lưu giữ khoảng 1.000 bộ phim tài liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo NSƯT Trịnh Quang Tùng, việc mở rộng hoạt động chiếu phim và tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục sẽ là một trong những hướng đi trọng tâm của đơn vị trong thời gian tới. Thông qua những tác phẩm chân thực về lịch sử, con người và đất nước, Hãng kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, bồi đắp đời sống tinh thần và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh của cha ông trong hành trình bảo vệ Tổ quốc.