Huế sẽ trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế

ANTD.VN -TP Huế được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa, số hóa di sản và khai thác giá trị văn hóa để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Theo Thông báo số 383/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu TP Huế tiếp tục xác định văn hóa, di sản và du lịch là động lực đặc trưng trong phát triển, đồng thời xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.



Kết luận nêu rõ, với 8 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có 6 di sản mang tính riêng có, TP Huế sở hữu lợi thế khác biệt mà ít địa phương có được. Thành phố cần đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hướng biến di sản thành tài sản, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và nguồn thu, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu Huế tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

"Festival Huế" là một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, thu hút đông đảo nghệ sĩ và du khách trong nước và quốc tế

Trước hết, TP Huế sẽ được quy hoạch trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế và chính sách thành các dự án, sản phẩm tạo nguồn lực phát triển. Đáng chú ý, thành phố được giao xây dựng trở thành nơi quy tụ và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; hình thành các không gian, tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo; thu hút đầu tư vào điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực, áo dài và nội dung số.

Bên cạnh đó, TP Huế đặt mục tiêu số hóa 100% di sản đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn thống nhất, gắn với các sản phẩm khai thác cụ thể. Địa phương này cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ đề cử danh hiệu "Thành phố sáng tạo về Ẩm thực" trình UNESCO trong năm 2027. Đồng thời, Bộ VHTT&DL được giao tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, cử chuyên gia hỗ trợ Huế hoàn thiện hồ sơ "Thành phố sáng tạo về Ẩm thực" và hồ sơ "Ca Huế" trình UNESCO theo đúng tiến độ.

Ca Huế là một trong những giá trị văn hóa đặc trưng được TP Huế tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO

Trong lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu TP Huế chuyển trọng tâm từ tăng số lượng khách sang nâng cao thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu. Thành phố cần tận dụng mùa du lịch hè và chuỗi sự kiện "Festival Huế 2026" để phấn đấu đón từ 7,3-7,5 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng trong năm.

Để đạt mục tiêu này, TP Huế được yêu cầu phát huy các mô hình kinh tế đêm, du thuyền trên sông Hương, các sản phẩm gắn với di sản, ẩm thực và nghệ thuật áo dài nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch, kiểm soát giá cả và chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng "sốt giá", giữ gìn hình ảnh đô thị di sản văn minh, thân thiện.

Theo đánh giá của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch tiếp tục là điểm sáng của Huế khi đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%. Tuy nhiên, hạ tầng phục vụ du lịch vẫn chưa đồng bộ, trong khi mô hình tăng trưởng của địa phương còn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển văn hóa, Thông báo cũng nêu rõ chủ trương ưu tiên bố trí nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế; khuyến khích thành phố chủ động huy động nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản, tạo nền tảng để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng bền vững của địa phương.