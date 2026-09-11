Giá vàng đồng loạt lao dốc

ANTD.VN - Lạm phát tại Mỹ và giá dầu tăng mạnh đang là những lực cản chống lại giá vàng. Vàng thế giới giảm mạnh kéo theo thị trường trong nước cũng lao dốc.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước đồng loạt lao dốc. Vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 142,0 – 145,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm quanh mức 1,5 – 1,6 triệu đồng/lượng, theo đó, một số doanh nghiệp lớn đang niêm yết giá vàng nhẫn 999.9 như sau: Nhẫn SJC 141,5 – 144,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,0 - 145,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 141,4 – 146,4 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,0 – 145,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch ngày 10/9 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã giảm mạnh tới hơn 85 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.315,7 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, đà giảm được hãm phanh, kim loại quý này hiện đang giao dịch quanh vùng giá 4.325 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực từ lãi suất, giá dầu tăng...

Thị trường kim loại quý chịu áp lực vào cuối phiên chiều thứ Năm tại Mỹ, do dữ liệu lạm phát bán buôn gia tăng, giá dầu thô tiếp tục đi lên và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao.

Vị thế giao dịch mới nhất đã chuyển hướng mạnh mẽ chống lại kim loại quý sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với chi phí năng lượng và dầu diesel là động lực thúc đẩy sự tăng giá.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn ở mức thấp, và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50% để đối phó với lạm phát do giá năng lượng tăng từ cuộc chiến tranh Iran.

Giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và đang giao dịch quanh mức 102,6 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức gần 107,8 USD.

Khi thị trường đóng cửa, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed-funds futures) cho thấy xác suất 71% rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng vọt lên 4,943%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.

Báo cáo CPI hôm thứ Sáu sẽ là tín hiệu kinh tế vĩ mô quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed vào ngày 15-16 tháng 9. Đối với vàng, tín hiệu là tiêu cực: trừ khi CPI giảm đủ để thách thức xu hướng tăng lãi suất, lợi suất cao hơn và đồng đô la mạnh hơn sẽ giữ cho chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng ở mức cao.

Giá vàng đã giảm xuyên qua đường EMA 200 ngày ở mức 4.341,10 đô la và kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất ở mức 4.315,78 đô la theo biểu đồ kỹ thuật mới nhất.