Ngân hàng đua huy động vốn trên thị trường trái phiếu

ANTD.VN - Ngân hàng chiếm tới 82% tổng giá trị trái phiếu phát hành tháng 8/2026, nhóm doanh nghiệp bất động sản kém sôi động hơn, song lãi suất phát hành được đẩy cao chót vót.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày công bố thông tin 28/8/2026, trong tháng 8/2026 đã có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 32.029 tỷ đồng. Trong đó, 25 đợt phát hành riêng lẻ đạt 25.629 tỷ đồng và 8 đợt phát hành ra công chúng đạt 6.400 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 348.980 tỷ đồng, trong đó 295.942 tỷ đồng được phát hành riêng lẻ và 53.038 tỷ đồng được phát hành ra công chúng. Ngân hàng đứng đầu về lượng phát hành trái phiếu 8 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 54%, Bất động sản đứng thứ hai với 39%.

Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu

Trong khi đó, cập nhật mới nhất đến ngày 7/9 của VIS Rating, riêng trong tháng 8/2026, tổng giá trị phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước.

Trong đó, trái phiếu do nhóm ngân hàng phát hành chiếm tới 82% tổng giá trị phát hành mới trong tháng; Bất động sản dân cư đứng thứ hai nhưng tỷ trọng chỉ ở mức 9%.

Những thương vụ phát hành có quy mô lớn nhất tháng 8 phần lớn thuộc về các ngân hàng thương mại. Chẳng hạn VIB phát hành 2 lô trái phiếu với trị giá lần lượt là 3.300 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng. SHB cũng huy động 2.081 tỷ đồng qua trái phiếu theo hình thức phát hành ra công chúng…

Mặt bằng lãi suất giữa các nhóm tổ chức phát hành cũng có sự phân hóa đáng kể. Lãi suất coupon bình quân của nhóm Ngân hàng trong tháng 8 ở khoảng 8,7%/năm. Trong đó, trái phiếu bất động sản ghi nhận mức bình quân lên tới 12,2%/năm. Kỳ hạn phát hành bình quân toàn thị trường đạt 4,9 năm, rút ngắn so với mức 5,5 năm của tháng trước.

Đến cuối tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành trên thị trường đạt hơn 1,49 triệu tỷ đồng. Xét theo ngành, Ngân hàng và Bất động sản dân cư tiếp tục là hai trụ cột lớn nhất, với giá trị trái phiếu lưu hành lần lượt khoảng 685.000 tỷ đồng và 446.000 tỷ đồng.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm cũng chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, với 87,6% trong tổng số 199.172 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn, tương đương 174.617 tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán từ nay đến cuối năm 2026 còn khoảng 91.413 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm phần lớn với 51.686 tỷ đồng, tương đương 56,5%, tập trung chủ yếu vào tháng 9 và tháng 12. Nhóm ngân hàng đứng thứ 2 với 19.255 tỷ đồng, chiếm 21,1%.

Về tình hình trả nợ, theo VIS Rating, đến cuối tháng 8, 90,2% dư nợ trái phiếu đang ở trạng thái bình thường, 6,7% chậm trả lãi và 3,1% chậm trả gốc nhưng chưa khắc phục.

Tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất tính đến tháng 8/2026 giảm còn 0,24%, từ mức 0,30% của tháng trước. Diễn biến này cho thấy quá trình xử lý các khoản trái phiếu có vấn đề tiếp tục có chuyển biến, dù quy mô trái phiếu chậm trả vẫn là một phần cần theo dõi của thị trường.

Ở thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày trong tháng 8 đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành vẫn duy trì ở quy mô lớn, trong khi hoạt động giao dịch tiếp tục diễn ra trên nhiều mã trái phiếu của cả ngân hàng và doanh nghiệp.