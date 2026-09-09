Giá dầu tăng mạnh, đẩy giá vàng tiếp tục giảm sâu

ANTD.VN - Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm tới 1,2 triệu đồng mỗi lượng, về mức 142,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Các thương hiệu vàng nhẫn ghi nhận mức giảm từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.9 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 142,0 – 145,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 143,7 – 147,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 142,4 – 145,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mức 143,6 – 147,6 triệu đồng/lượng…

Vàng đang gặp áp lực khi Fed được cho là sẽ tăng lãi suất trở lại

Trên thế giới, giá vàng cũng đang chịu áp lực do giá dầu tăng làm tăng áp lực lạm phát, củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ. Tại thị trường Mỹ, phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cho Ngày Lao động, vàng giao ngay đã giảm hơn 50 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.354,7 USD/ounce. Sang đến phiên châu Á, kim loại quý phục hồi nhẹ và đang giao dịch sát vùng 4.370 USD/ounce, tính đến 9h30 theo giờ Việt Nam.

Áp lực đối với thị trường kim loại quý là giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất. Hiện hợp đồng tương lai giá dầu Brent đang tiến sát 100 USD mỗi thùng.

Tình hình thị trường hiện tại vẫn tập trung vào dữ liệu lạm phát tuần này và quyết định của Fed vào tuần tới. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9, sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ tuần trước và cú sốc giá dầu mới nhất khiến rủi ro lạm phát trở thành tâm điểm chú ý.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu tại Mỹ sẽ là những dữ liệu đầu vào cuối cùng về lạm phát trước cuộc họp của Fed.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, gần mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2023, trong khi đồng đô la Mỹ phục hồi sau giai đoạn suy yếu trước đó.

Với việc vàng phá vỡ mức 4.365 USD, những nhà đầu tư theo phe bán đang dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm sâu hơn, về mức 4.305 USD và thậm chí có thể xuyên thủng ngưỡng 4.300 USD/ounce trong tuần này.