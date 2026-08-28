Đồng loạt rà soát, kiểm tra thuế các cơ sở nha khoa, thẩm mỹ

ANTD.VN - Các cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ thời gian qua phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế như: Không lập hóa đơn GTGT; sử dụng vật tư, hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…

Tiềm ẩn rủi ro gian lận thuế

Trong văn bản vừa gửi đến người nộp thuế, Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ; lập và giao hóa đơn điện tử đầy đủ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Thực hiện đúng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, hạch toán và kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu phát sinh. Không thực hiện các hành vi che giấu doanh thu, không lập hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định.

"Mọi hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan thuế kiên quyết kiểm tra, xử lý. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định", Thuế cơ sở 8 tỉnh Khánh Hòa cảnh báo.

Cơ quan thuế đang thực hiện chuyên đề kiểm tra thuế đối với các cơ sở nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ

Được biết, thời gian qua, nhiều cơ quan thuế đã đồng loạt có động thái siết quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh này. Động thái nêu trên nhằm thực hiện chỉ đạo mới đây của Cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến tính minh bạch tài chính, quyền lợi, sức khỏe của người dân và nguồn thu ngân sách nhà nước.

“Cục Thuế nhận thấy các hoạt động kinh doanh trên có khả năng tiềm ẩn rủi ro phát sinh một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế như: không lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ; sử dụng vật tư, hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí; thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng không minh bạch về giá tính thuế; dòng tiền không được ghi nhận đầy đủ;

Thanh toán dùng tiền mặt; cung cấp hàng hóa không lập hóa đơn, ghi nhận thiếu doanh thu; đăng ký pháp nhân kinh doanh, kê khai nộp thuế không rõ ràng, thông tin sai lệch nhằm trốn tránh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế với NSNN.” - Cục Thuế nêu rõ.

Do đó, Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế đối với lĩnh vực này.

Nhận diện những dấu hiệu rủi ro

Trong đó, cơ quan Thuế các cấp phải rà soát tổng thể thông tin người nộp thuế dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, sử dụng các ứng dụng hiện có của ngành để tiến hành phân tích dữ liệu người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ về nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ trên địa bàn quản lý thuế.

Qua đó, xác định danh sách người nộp thuế có nghi vấn gian lận về thuế khi có các dấu hiệu rủi ro như: Tỷ lệ doanh thu khai báo thấp bất thường so với quy mô hoạt động.

Trong đó, quy mô hoạt động được thể hiện qua các tiêu chí như: Doanh thu thực tế và doanh thu kê khai; Quy mô đầu tư (trang thiết bị, cơ sở vật chất), Số lượng bác sỹ, nhân viên; Chi phí thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước và các chi phí vận hành khác; Số lượng hóa đơn phát hành thấp; Ghi nhận doanh thu tiền mặt lớn hoặc ưu tiên phương thức thanh toán bằng tiền mặt; Chi phí vật tư y tế không tương xứng với doanh thu; Có dấu hiệu hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn đầu vào; Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi vượt mức bình thường.

Cơ quan Thuế các cấp cũng được yêu cầu giám sát, kiểm tra trọng điểm đối với người nộp thuế có nghi vấn gian lận về thuế. Theo đó, chủ động triển khai các giải pháp, phương thức giám sát, kiểm tra phù hợp như kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; kiểm tra đột xuất tại trụ sở người nộp thuế hoặc xây dựng chuyên đề kiểm tra về thuế đối với lĩnh vực lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Cục Thuế lưu ý, việc giám sát, kiểm tra cần chú trọng các nội dung về: Lập và xuất hóa đơn khi hoàn thành cung cấp dịch vụ; Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí; Sử dụng hóa đơn từ các đối tượng người nộp thuế có rủi ro cao về thuế;

Đối chiếu dữ liệu từ các nguồn (ngân hàng, thanh toán điện tử, dữ liệu quản lý thuế...) để xác định dòng tiền, doanh thu thực tế; Nắm bắt thông tin về các hình thức thu tiền không chính thức, tiền mặt nhưng không kê khai, không thực hiện nghĩa vụ thuế; Đánh giá việc thực hiện, tuân thủ các quy định về khuyến mãi; khai báo và khấu trừ thuế TNCN của nhân viên, cộng tác viên của các cơ sở kinh doanh nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Thuế các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát và tuyên truyền. Cụ thể, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan Y tế, cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan nhằm phát hiện, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm kịp thời, đồng bộ. Trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, gian lận thuế, trốn thuế, cơ quan Thuế thực hiện thu thập và củng cố hồ sơ, bằng chứng chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Các cơ quan thuế phải tăng cường công tác tuyên truyền đến người nộp thuế về việc chấp hành đúng quy định về hóa đơn, chứng từ, thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền cho người tiêu dùng hình thành thói quen lấy hóa đơn khi sử dụng dịch vụ

Cùng với các chỉ đạo nêu trên, Cục Thuế đồng thời cung cấp cho cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố danh sách người nộp thuế để phục vụ công tác rà soát, kiểm tra.

Việc thực hiện chuyên đề kiểm tra thuế lần này được yêu cầu kết thúc trong tháng 12/2026; báo cáo tổng kết chuyên đề về Cục Thuế trước ngày 10/01/2027.