SCB đã thu hồi gần 900 tỷ đồng nợ xấu liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, tiếp tục đấu giá 2 lô đất tại Đà Nẵng

ANTD.VN - Hai bất động sản thương mại dịch vụ tại Khu đô thị số 7B (Sentosa City), phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích 1.680 m2, thời hạn sử dụng đến năm 2068, sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào ngày 17/9/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết, nhà băng này đang đẩy mạnh công tác xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ.

Trong đợt này, SCB thực hiện thông qua Cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá 02 bất động sản thương mại dịch vụ tại Khu đô thị số 7B (Sentosa City), phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Đây là lần đấu giá thứ hai đối với 02 tài sản này. Các tài sản đã được định giá lại và xác định giá khởi điểm theo kết quả định giá và hồ sơ đấu giá hiện hành.

Hai tài sản bảo đảm gồm: Thửa đất Lô B1 và Lô B2, Khu đô thị số 7B (Sentosa City), Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Diện tích lần lượt là 888 m2 và 792m2. Giá khởi điểm cho Lô B1 là hơn 13,85 tỷ đồng và Lô B2 là 11,25 tỷ đồng.

Như vậy, tổng diện tích 2 lô đất được SCB đấu giá lần này có tổng diện tích 1.680 m2, giá khởi điểm 25,1 tỷ đồng.

Lần đấu giá này, đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến, thời gian là sáng ngày 17/09/2026.

Lô đất sắp được bán đấu giá

Đại diện SCB cho biết, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà băng này trong giai đoạn hiện nay. Ngân hàng đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Trong quá trình xử lý các tài sản có giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp và liên quan đến nhiều bên, SCB đang từng bước hoàn thiện các thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và các cơ quan ban ngành liên quan, bảo đảm việc xử lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, hồi giữa tháng 7/2026, SCB cũng đã có thông báo mời thầu lựa chọn tổ chức định giá độc lập cho 13 tài sản bảo đảm liên quan bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản trên địa bàn TP.HCM và Tây Ninh.

“Hiện nay, SCB đã tiến hành thu nợ/khắc phục đối với nghĩa vụ nợ thuộc Bản án 157 và Bản án 1125 (hai bản án hình sự liên quan vụ Vạn Thịnh Phát – pv) với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Đối với dư nợ tín dụng nằm ngoài 2 bản án nêu trên, SCB đã xử lý, thu hồi hơn 36 nghìn tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí” – ngân hàng thông tin.