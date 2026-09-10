Better Choice Awards 2026: Mở cổng bình chọn 10 hạng mục Innovative Choice Awards

ANTD.VN - Giải thưởng Better Choice Awards 2026, với thông điệp "Innovation Beyond Borders", đang bước vào giai đoạn bình chọn cho mạch giải Innovative Choice Awards (ICA), dành cho các giải pháp, nền tảng và sản phẩm đổi mới sáng tạo đã ra thị trường và có người dùng thật.

Với cơ cấu chấm điểm kết hợp điểm số từ Hội đồng chuyên môn và từ cộng đồng (trong 3/10 hạng mục), lá phiếu của mỗi người dùng thực tế sẽ góp phần trực tiếp định hình kết quả chung cuộc.

Năm nay, ICA quy tụ 10 hạng mục, phủ rộng từ những nền tảng phục vụ hàng chục triệu người dùng cuối cho đến các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ, từ trí tuệ nhân tạo đến thanh toán số và chuyển đổi xanh, phản ánh bức tranh đa dạng của quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Giải pháp chạm đến người dùng và doanh nghiệp

Mở đầu danh sách là hạng mục Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng, dành cho những giải pháp số chạm trực tiếp đến người dùng cuối, tạo ra giá trị thực và làm thay đổi thói quen tiêu dùng hằng ngày.

Song hành với đó là hạng mục Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp, tôn vinh các nền tảng B2B giúp doanh nghiệp Việt Nam vận hành hiệu quả hơn và đi sâu hơn vào hành trình chuyển đổi số.

Hai hạng mục này được xem là trục chính của giải thưởng năm nay, phản ánh hai chiều tác động của công nghệ số: một bên hướng tới trải nghiệm cá nhân, một bên hướng tới năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Sức khỏe cộng đồng và niềm tin trong thanh toán số

Hạng mục Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng vinh danh các nền tảng số đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên diện rộng.

Cùng lúc đó, trước thực trạng lừa đảo trực tuyến ngày một tinh vi, hạng mục Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy đặt ra tiêu chí riêng cho các giải pháp thanh toán và chuyển tiền lấy niềm tin cùng yếu tố bảo mật làm trục cạnh tranh cốt lõi, một hạng mục mang ý nghĩa thiết thực khi an toàn giao dịch trực tuyến đang là mối quan tâm hàng đầu của người dùng Việt Nam.

Cơ hội cho những startup dám nghĩ, dám làm

Không thể thiếu trong bức tranh đổi mới sáng tạo là hạng mục Startup đổi mới sáng tạo triển vọng, dành cho những công ty khởi nghiệp dưới 5 năm tuổi đã có sản phẩm ra thị trường và có người dùng thật, thể hiện rõ tiềm năng đổi mới. Hạng mục này là cơ hội để cộng đồng ghi nhận và tiếp sức cho những đội ngũ trẻ đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường công nghệ.

Trí tuệ nhân tạo, từ tự hành đến bản sắc Việt

Nhóm hạng mục liên quan đến trí tuệ nhân tạo năm nay được mở lại và bổ sung với nhiều tiêu chí cụ thể, bám sát những xu hướng công nghệ mới nhất. Hạng mục Giải pháp AI Agent tiên phong dành cho các hệ thống AI tự hành đã được triển khai thực tế và đo lường được hiệu quả, có khả năng tự lập kế hoạch và tự gọi công cụ để hoàn thành công việc, thay vì chỉ vận hành theo kịch bản dựng sẵn.

Hạng mục Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu vinh danh những sản phẩm trí tuệ nhân tạo do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi và tạo ra giá trị thực tế cho người dùng, trong đó yếu tố vươn ra thị trường quốc tế được xem là điểm cộng đáng khích lệ, đúng tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, hạng mục Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc tôn vinh những sản phẩm có khả năng hiểu và xử lý tiếng Việt tốt, đặc biệt ưu tiên các giải pháp xử lý trực tiếp ngay trên thiết bị.

Chăm sóc sức khỏe chủ động và chuyển đổi xanh

Hạng mục Công nghệ AI đột phá trong chăm sóc sức khỏe chủ động của năm dành cho các công nghệ và nền tảng ứng dụng AI để phân tích dữ liệu sức khỏe cá nhân theo thời gian thực, từ đó tạo ra chỉ số tổng hợp, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và cảnh báo sớm, phản ánh xu hướng dịch chuyển trọng tâm của ngành y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động.

Khép lại danh sách là hạng mục Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, dành cho các nền tảng số phục vụ năng lượng sạch, giao thông xanh, cũng như hoạt động kiểm kê và giao dịch carbon.

Mỗi lá phiếu là một sự ghi nhận

Với cơ cấu chấm điểm đánh giá cao lá phiếu từ cộng đồng, Better Choice Awards 2026 mở ra cơ hội để mỗi người dùng trực tiếp tham gia lựa chọn và tôn vinh những giải pháp công nghệ đang thực sự tạo ra giá trị cho cuộc sống.

Người dùng, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trên cả nước hãy tham gia bình chọn ngay hôm nay cho các hạng mục của Innovative Choice Awards 2026, để cùng góp phần tôn vinh những đổi mới sáng tạo xứng đáng, tiếp thêm động lực cho hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Xem thêm thông tin chi tiết về giải thưởng tại: https://betterchoice.vn