Phân bón Cà Mau: Tiếp nối truyền thống, vươn mình phát triển

ANTD.VN - Có những hành trình được ghi dấu bằng những công trình, những con số và những cột mốc đáng nhớ. Nhưng phía sau mỗi dấu mốc luôn là những con người đã đặt nền móng, cùng nhau vượt qua thử thách và bền bỉ vun đắp những giá trị chung qua nhiều thế hệ.

Với Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM), Ngày Truyền thống 10/9 vì thế là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những thế hệ đã góp sức xây dựng PVCFC, để mỗi người thêm tự hào về hành trình đang tiếp nối và cùng hướng về phía trước với một niềm tin chung.

Từ một dấu mốc nơi đất Mũi

Ngày 10/9/2001 , Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau được phê duyệt, mở đầu cho hành trình hình thành một công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia tại cực Nam Tổ quốc. Tháng 7/2008, nhà máy có công suất 800.000 tấn urê/năm chính thức khởi công trên vùng đất U Minh. Đến ngày 9/3/2011, Phân bón Cà Mau được thành lập.

Ngày Truyền thống 10/9 là dấu mốc tiếp nối những giá trị đã làm nên bản sắc PVCFC qua nhiều thế hệ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, những dấu mốc ấy không đơn thuần là minh chứng cho quá trình hình thành của một nhà máy hay một doanh nghiệp. Đó còn là câu chuyện về niềm tin được đặt vào một vùng đất, một công trình và những con người mang trong mình khát vọng kiến tạo những giá trị mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Từ những ngày đầu xây dựng đến quá trình vận hành, làm chủ công nghệ và phát triển sản xuất, nhiều thế hệ người lao động PVCFC đã bền bỉ cống hiến, tạo dựng nền tảng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp. Trên nền tảng ấy, PVCFC từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, thị trường và quy mô hoạt động, đưa thương hiệu Phân bón Cà Mau ngày càng vươn xa.

Tháng 11/2025, PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau. Đây là một bước trưởng thành mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Một niềm tin được tiếp nối qua nhiều thế hệ

Nếu những công trình, sản phẩm và thị trường cho thấy quy mô phát triển của PVCFC, thì con người chính là yếu tố tạo nên chiều sâu cho hành trình ấy.

Qua mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ có thể đứng trước những nhiệm vụ và thách thức khác nhau, nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc và khát vọng xây dựng một PVCFC ngày càng phát triển.

PVCFC lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng quản trị.

Người đi trước trao lại kinh nghiệm và những bài học được tích lũy qua thực tiễn. Người tiếp nối mang đến tri thức mới, sức trẻ, công nghệ và những cách làm mới. Giữa các thế hệ là một dòng chảy không ngừng của sự kế thừa và đổi mới, giúp PVCFC trưởng thành mà vẫn gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc doanh nghiệp.

Ngày nay, “Tiên phong - Trách nhiệm - Ân cần - Hài hòa” được xác lập thành hệ giá trị văn hóa của PVCFC, từng bước hiện diện trong cách Tổng công ty triển khai công việc, phát triển đội ngũ và chăm lo cho người lao động.

Đó là việc đặt an toàn lên hàng đầu trong sản xuất; là tinh thần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ, khuyến khích sáng kiến và đổi mới; là môi trường làm việc minh bạch, gắn kết; là sự quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển của mỗi thành viên.

Khi những giá trị ấy được thể hiện qua từng công việc mỗi ngày, văn hóa không còn là những điều được viết trên giấy, mà trở thành cách người PVCFC cùng làm việc, chia sẻ trách nhiệm và hướng đến những mục tiêu chung.

Từ nền tảng vững vàng đến khát vọng vươn mình

Những giá trị được bồi đắp qua nhiều năm đang tiếp tục chuyển hóa thành năng lực phát triển của Tổng công ty. Năm 2026, Phân bón Cà Mau tiếp tục được bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao, nối dài hành trình hơn 10 năm được người tiêu dùng tin tưởng; đồng thời được vinh danh tại ba hạng mục Vietnam I4 Impact Awards 2026 về công nghiệp thông minh, dịch vụ số và công nghệ AI tác động tới cuộc sống. Cùng với chứng chỉ Level One tại thị trường Úc, những dấu mốc này tiếp tục ghi nhận nỗ lực nâng cao năng lực, đổi mới và mở rộng hiện diện của PVCFC trên thị trường.

PVCFC góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giúp bà con tiếp cận các giải pháp nông nghiệp bền vững.

Nhưng đằng sau mỗi sự ghi nhận là một quá trình dài tích lũy và chuyển mình. Đó là củng cố năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đội ngũ không ngừng trưởng thành. Chính nền tảng được nhiều thế hệ bồi đắp ấy đang trở thành điểm tựa để PVCFC nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và tiếp tục tạo ra những giá trị mới.

Trong hành trình đó, tinh thần “Chung một niềm tin, vươn mình phát triển” mang một ý nghĩa đặc biệt. “Chung một niềm tin” là sự đồng lòng được hình thành qua nhiều thế hệ, giữa những con người cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng. “Vươn mình phát triển” là tinh thần không bằng lòng với những gì đã đạt được, chủ động đổi mới và sẵn sàng bước vào những không gian phát triển mới.

Khi giá trị của doanh nghiệp được sẻ chia cùng cộng đồng

Hành trình của PVCFC luôn gắn liền với vùng đất nơi doanh nghiệp đặt nền móng, với bà con nông dân và với những cộng đồng mà Tổng công ty hiện diện. Qua nhiều năm, các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hỗ trợ nhà ở, chăm lo những địa phương còn khó khăn và đồng hành cùng bà con nông dân được duy trì như một phần trách nhiệm của doanh nghiệp.

Từ những giá trị được tạo dựng trong sản xuất kinh doanh, PVCFC tiếp tục sẻ chia với cộng đồng, để sự phát triển của doanh nghiệp song hành với những đóng góp thiết thực cho xã hội. Đó cũng là một cách để niềm tin được nối dài - từ niềm tin của người lao động vào nơi mình gắn bó, đến niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng vào những giá trị mà PVCFC theo đuổi.

Phân bón Cà Mau trao tặng balo cho học sinh địa phương trước thềm năm học mới.

Ngày 10/9 - tự hào và cùng viết tiếp

Ngày Truyền thống 10/9 là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, nhưng truyền thống không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Truyền thống chỉ thực sự được tiếp nối khi những giá trị của thế hệ trước trở thành động lực cho những người đang bước tiếp.

Hôm nay, mỗi người PVCFC vừa thừa hưởng những thành quả đã được nhiều thế hệ vun đắp, vừa góp phần tạo nên nền tảng cho thế hệ tiếp theo. Mỗi công việc được làm tốt hơn, mỗi sáng kiến được hiện thực hóa, mỗi thay đổi tích cực và mỗi trách nhiệm được thực hiện đến cùng đều đang góp thêm một phần vào hành trình chung ấy.

Từ một dấu mốc nơi đất Mũi, qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, PVCFC hôm nay đang bước vào một chặng đường phát triển mới với nền tảng được tích lũy, một đội ngũ ngày càng trưởng thành và những khát vọng lớn hơn.