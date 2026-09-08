Từ AI đến sản xuất xanh: Những bài toán lớn tại Hội nghị công nghiệp sản xuất quốc tế Việt Nam 2026

ANTD.VN -Khi lợi thế chi phí không còn đủ để bảo đảm sức cạnh tranh, ngành sản xuất Việt Nam phải đồng thời giải nhiều bài toán về công nghệ, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/9/2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị công nghiệp sản xuất quốc tế Việt Nam 2026 (IMC 2026) quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp sản xuất và các nhà mua hàng lớn để cùng tìm lời giải và mở rộng cơ hội hợp tác.

Một diễn đàn, nhiều lời giải cho ngành sản xuất

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam đạt 421,47 tỷ USD, tương đương 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực sản xuất đóng góp khoảng 24,5% GDP, còn mục tiêu đến năm 2030 là đưa tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28–30% GDP theo Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 29-NQ/TW.

Vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi sản xuất toàn cầu cũng kéo theo những yêu cầu mới. Dòng vốn FDI mở ra cơ hội ở các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, xe điện, pin và công nghệ sạch, nhưng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng, logistics, nhân lực và năng lực của nhà cung cấp trong nước.

Ở cấp độ doanh nghiệp, AI, IoT, robot và công nghệ bản sao số không còn chỉ xuất hiện trong các mô hình trình diễn. Doanh nghiệp cần xác định nên đầu tư công nghệ nào và khoản đầu tư đó có thể nâng năng suất, cải thiện chất lượng, giảm chi phí đến đâu. Cùng lúc, các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư, mua sắm và lựa chọn đối tác.

Trong bối cảnh đó, IMC 2026, tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026), được xem là một diễn đàn mang đến nhiều lời giải.

IMC 2026 sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ và đối thoại trực tiếp về những cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp Việt Nam

Được dmg events và VEC đồng tổ chức, IMC 2026 gồm 17 nội dung, tập trung vào những quyết định doanh nghiệp đang phải đưa ra: lựa chọn công nghệ, tổ chức sản xuất, chuẩn bị nguồn điện, phát triển nhân lực và đáp ứng yêu cầu mới của thị trường.

Trong đó, Hội nghị Bàn tròn cấp cao dành không gian đối thoại cho đại diện cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp về cơ chế, đầu tư và định hướng phát triển ngành. Các tọa đàm chuyên đề tiếp tục đưa câu chuyện về sát thực tế triển khai, từ bán dẫn, điện tử, AI và nhà máy thông minh đến năng lượng, logistics và chuỗi cung ứng.

Ở nhóm chủ đề bán dẫn, điện tử và đầu tư công nghệ cao, các diễn giả gồm bà Hương Đỗ, Giám đốc phụ trách đối ngoại Chính phủ tại Việt Nam, Intel Corporation; ông Louis Cao, Giám đốc vận hành mạng lưới đổi mới sáng tạo ngành bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; ông Quân Đỗ, Giám đốc quốc gia Việt Nam, Corning; cùng đại diện BCG Việt Nam, AHK Việt Nam, JETRO Hà Nội và CBRE Việt Nam.

Ở nhóm chủ đề AI, nhà máy thông minh, năng lượng và chuỗi cung ứng, hội nghị có sự tham gia của ông Lê Hoàng Dũng, Giám đốc Công nghệ, Trưởng bộ phận AI, Bosch Global Software Technologies; TS. David Tw. Chia, Giám đốc điều hành Beckhoff Automation khu vực Đông Nam Á; ông Chandan Singh, Tổng Giám đốc quốc gia Hitachi Energy Việt Nam; ông Laurence Cheung, Giám đốc điều hành DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation; cùng lãnh đạo Viettel IDC, DEEP C Industrial Zones và Vicostone.

Qua đó, công nghệ được đặt cạnh khung chính sách, chi phí đầu tư và điều kiện vận hành thực tế, giúp doanh nghiệp đánh giá giải pháp phù hợp trước khi ra quyết định.

Hơn 60 diễn giả đầu ngành sẽ hiện diện tại các phiên thảo luận trong ba ngày liên tiếp tại khuôn khổ IMC 2026

Cơ hội kết nối hơn 200 nhà mua hàng cấp cao

Song song với nội dung hội nghị, Chương trình Khách mua hàng chủ chốt hướng tới kết nối hơn 200 nhà mua hàng cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác chiến lược. Các nhà mua hàng trực tiếp tham gia quá trình ra quyết định mua sắm sẽ được kết nối với nhà cung cấp qua lịch gặp 1:1, dựa trên nhu cầu tìm kiếm nguồn cung và giải pháp của từng bên. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận đúng đối tác, trao đổi trực tiếp về nhu cầu kỹ thuật và cơ hội hợp tác.

Ở quy mô toàn tuần lễ, VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng của doanh nghiệp đầu ngành trong nước và quốc tế, kỳ vọng thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan. Sau các tọa đàm về tự động hóa, năng lượng hay chuỗi cung ứng, đại biểu có thể trực tiếp tìm hiểu cụ thể các giải pháp, công nghệ tại các phân khu triển lãm chuyên ngành thuộc khuôn khổ VITW 2026, gặp gỡ nhà cung cấp, đối tác, nhà đầu tư tiềm năng và trao đổi tại khu Kết nối giao thương (Business Matching).

Với mô hình kết hợp tổ chức triển lãm và hội nghị trong ba ngày liên tiếp, VITW mang đến hành trình trải nghiệm trọn vẹn để các doanh nghiệp có thể chia sẻ chuyên môn, giới thiệu sản phẩm và năng lực, đồng thời tương tác trực tiếp với khách hàng, đối tác mục tiêu qua các cuộc gặp 1:1.

Trong đó, chương trình hội nghị ngày 1 - 9/9/2026 sẽ thảo luận về tương lai sản xuất Việt Nam, thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn, AI và chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Chương trình hội nghị ngày 2 - 10/9/2026 sẽ có các tọa đàm, đối thoại về chuỗi cung ứng, sản xuất thông minh, năng lượng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp Việt Nam.

Chương trình hội nghị ngày 3 - 11/9/2026 tập trung vào câu chuyện phát triển nhân lực, đổi mới R&D, xu hướng đầu tư và chuyển đổi số hướng tới nền sản xuất thông minh, cạnh tranh toàn cầu.

Cửa ngõ kết nối công nghiệp Việt Nam với thế giới

Nền tảng cho mô hình này là sự phối hợp giữa mạng lưới quốc tế của dmg events và năng lực tổ chức, kết nối của VEC. Mỗi năm, dmg events tổ chức hơn 95 sự kiện, quy tụ hơn 20.000 doanh nghiệp trưng bày và hơn một triệu lượt người tham dự. Mạng lưới văn phòng của đơn vị trải rộng tại 30 quốc gia thuộc năm châu lục. Trong khi đó, VEC sở hữu khuôn viên 900.000 m², được phát triển như một điểm đến sự kiện quốc tế, kết nối các nguồn lực trong nước với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Không chỉ cung cấp hạ tầng và dịch vụ tổ chức, VEC còn chủ động kết nối các thương hiệu triển lãm và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu với thị trường Việt Nam. Tại VITW 2026, VEC phối hợp cùng dmg events tổ chức IMC 2026 để đưa giới hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và nhà mua hàng vào cùng một diễn đàn, rồi nối các cuộc thảo luận với không gian trưng bày và hoạt động giao thương của tuần lễ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của dmg events và vai trò kết nối trong nước của VEC đánh dấu bước tiếp theo trên hành trình xây dựng những triển lãm, hội nghị chuyên ngành đủ tầm đưa doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với công nghệ, đối tác và chuỗi giá trị toàn cầu.

Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội – nơi diễn ra IMC 2026 và VITW 2026

Với doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành, IMC 2026 là dịp cập nhật những chuyển động đang tác động trực tiếp đến quyết định kinh doanh, đồng thời gặp gỡ những đối tác có thể cùng chuyển các cuộc thảo luận thành hành động thực tế.

IMC 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chặng hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events. Kinh nghiệm tổ chức quốc tế của dmg events kết hợp với năng lực vận hành và mạng lưới đối tác trong nước của VEC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Triển lãm quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2027 (VIIF 2027), được tổ chức định kỳ vào tháng 9 hàng năm, khởi động từ VIIF 2027 diễn ra tại VEC từ ngày 08-10/9/2027.