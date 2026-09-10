UOB: Fed có thể không tăng lãi suất, USD suy yếu và giá vàng tiếp tục đi lên

ANTD.VN - Dù phần lớn thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng 9, song UOB tin rằng cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì mức lãi suất hiện tại. Theo đó, đồng USD có thể suy yếu và giá vàng đi lên.

Kỳ vọng Fed không tăng lãi suất

Trong một báo cáo vừa công bố, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đã đưa dự báo sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tuần sau.

Theo UOB, nền kinh tế Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tốt trong những tháng cuối năm 2026, bất chấp các yếu tố bất lợi kéo dài như lãi suất ở mức cao, sự bất định về chính sách thương mại, giá năng lượng tăng cao và bối cảnh kinh tế toàn cầu còn trì trệ. Ngân hàng này kỳ vọng đà tăng trưởng tích cực sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm nay, dù với tốc độ chậm hơn.

Theo UOB, việc Fed tiếp tục nhấn mạnh các rủi ro lạm phát, cùng với cam kết rõ ràng của ông Warsh đối với mục tiêu ổn định giá cả và sự thận trọng trong việc đưa ra định hướng trước cho các quyết định chính sách tương lai, cho thấy rủi ro thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay vẫn ở mức đáng kể.

Sau bài phát biểu của ông Warsh, thị trường đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 9 lên gần 67% (tính đến ngày 2/9), tăng mạnh so với mức 36% trước đó.

Mặc dù vậy, UOB vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ duy trì giai đoạn tạm dừng điều chỉnh lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Sau đó, sẽ quay trở lại lộ trình nới lỏng chính sách trong năm 2027 với 2 đợt cắt giảm lãi suất, một lần vào cuối quý II và một lần vào cuối quý IV.

Thông báo vào ngày 19/8 vừa qua của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng ít nhất gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài trong tháng 9 đã bổ sung thêm một yếu tố mang tính cấu trúc làm suy yếu đồng USD.

Cùng lúc đó, kỳ vọng thị trường về việc các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, bao gồm ECB, BOE, BOJ và RBA sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn có thể làm suy giảm thêm lợi thế chênh lệch lãi suất của đồng USD.

Do đồng USD giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, UOB điều chỉnh giảm nhẹ dự báo chỉ số DXY xuống 98,6 trong quý IV/2026 (so với 99,2 trước đây); 97,6 trong quý I/2027; 96,8 trong quý II/2027 và 95,2 trong quý III/2027.

Dù vậy, các chuyên gia UOB cho rằng, những phát biểu mang lập trường cứng rắn gần đây từ các quan chức Fed, cùng với việc giá dầu Brent quay trở lại trên ngưỡng 90 USD/thùng, cho thấy nguy cơ Fed tăng lãi suất là hoàn toàn đáng lưu tâm.

Nếu điều đó xảy ra, UOB cho rằng đồng USD có thể phục hồi mạnh trong phần còn lại của năm 2026 và kéo dài sang đầu năm 2027, khi nhà đầu tư bắt đầu lo ngại rằng đây có thể là tín hiệu mở đầu cho một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới.

Giá vàng sẽ trên đà tiếp tục tăng

Trong giai đoạn tháng 6 và tháng 7, giá vàng gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, thậm chí nhiều lần giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng này. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, giá vàng đã bứt phá mạnh lên mức 4.600 USD/ounce sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố kế hoạch mở rộng chương trình mua lại trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Dẫu vậy, bước sang đầu tháng 9, giá vàng đã điều chỉnh giảm xuống dưới ngưỡng 4.400 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại.

Nhìn lại diễn biến vừa qua, theo các chuyên gia UOB, có 2 yếu tố bất lợi chính khiến giá vàng điều chỉnh mạnh từ mức đỉnh 5.500 USD/ounce thiết lập vào tháng 1.

Đầu tiên phải kể đến sự xì hơi của làn sóng đầu cơ theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội từ nhà đầu tư cá nhân. Giới chức Trung Quốc đã mạnh tay siết chặt và chấm dứt nhiều hình thức đầu cơ trực tuyến quá mức, qua đó làm suy giảm một nguồn cầu quan trọng đối với vàng.

Thứ hai là sự bùng phát của xung đột Iran, khiến nhiều ngân hàng trung ương tạm thời chuyển trọng tâm từ tích lũy vàng sang cung cấp thanh khoản khẩn cấp nhằm ứng phó với những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng.

Hướng về phía trước, nếu xung đột Iran không trải qua một đợt leo thang nghiêm trọng mới, các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và khu vực châu Á, nhiều khả năng sẽ nối lại chiến lược gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng.

Thực tế, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đẩy mạnh mua vào vàng trong quý II khi giá giảm về vùng 4.000 USD/ounce. Đồng thời, những quan ngại ngày càng lớn liên quan đến triển vọng tài khóa của Mỹ cũng có thể trở thành một yếu tố hỗ trợ tích cực đối với giá vàng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn, yếu tố gây ra bất lợi trực tiếp nhất đối với giá vàng vẫn là triển vọng lãi suất tại Mỹ trong bối cảnh định hướng chính sách tiền tệ của Fed ngày càng thiếu rõ ràng. Việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục tăng có thể hạn chế bất kỳ nhịp phục hồi đáng kể nào của giá vàng. Ngoài ra, cuộc họp FOMC trong tháng 9 vẫn là một yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng.

“Nhìn chung, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng và cho rằng thị trường nhiều khả năng đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Trong thời gian tới, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, 4.800 USD/ounce trong quý I/2027, 5.100 USD/ounce trong quý II/2027 và 5.400 USD/ounce trong quý III/2027.