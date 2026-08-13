Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng

ANTD.VN - Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh 7,1% trong nửa đầu năm, cao hơn đáng kể so với khối tổ chức.

Theo dữ liệu mới được Ngân hàng Nhà nước cập nhật, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục lập kỷ lục mới khi cán mốc 17,44 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng 5,3% so với đầu năm.

Đáng chú ý có sự phân hóa giữa hai nhóm khách hàng. Tiền gửi dân cư tăng tới 7,1%, hơn gấp đôi tốc độ của khối tổ chức kinh tế (3,09%), và hiện chiếm gần 2/3 tổng lượng tiền gửi toàn hệ thống.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2026, tiền gửi dân cư đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, tiền gửi tổ chức đạt 6,37 triệu tỷ đồng.

Người dân tăng mạnh gửi tiền vào hệ thống ngân hàng

Như vậy, trong tháng 6/2026, hệ thống ngân hàng thu hút được thêm 242.000 tỷ đồng tiền gửi dân cư và 203.000 tiền gửi tổ chức. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm 733.000 tiền gửi dân cư và 191.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức.

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức cao và liên tục tăng những tháng gần đây. Trong khi đó, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng… đều đang gặp khó khăn.

Nhìn vào báo cáo tài chính của 30 ngân hàng cho thấy, trong nửa đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, chiếm hơn 80% tổng số dư tiền gửi khách hàng. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) chiếm tới hơn một nửa tiền gửi nhờ lợi thế mạng lưới trải rộng.

Tuy nhiên, sức bật lại thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tầm trung, trong đó HDBank và VPBank là hai nhà băng tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất ở nhóm ngân hàng TMCP lớn và tầm trung.

Dù cung tiền cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây, song ngân hàng vẫn đối mặt áp lực thanh khoản khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa huy động.

Theo dự kiến, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng, trong đó, có vấn đề lãi suất, tín dụng.

Trước đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và NHNN, một loạt ngân hàng đã thông báo cắt giảm lãi suất và tung ra các gói ưu đãi với lãi suất thấp hơn 0,5%-2% với lãi suất bình quân đang áp dụng hiện hành.