Giá xăng dầu tăng mạnh, E10RON95 hơn 24.000 đồng/lít

ANTD.VN - Từ 15h hôm nay (10-9), giá xăng tăng đến hơn 1.200 đồng/lít, còn giá dầu tăng đến hơn 700 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay

Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa công bố giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h hôm nay.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán mới lên mức 23.744 đồng/lít; Xăng E10RON95 cũng tăng 965 đồng/lít, giá mới cao nhất 24.239 đồng/lít. Mức tăng giá trên được thực hiện sau khi Liên Bộ quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng giá đáng kể trong kỳ này. Dầu diezel 0,5S tăng 742 đồng/lít so với trước, giá bán mới 28.485 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng 516 đồng/kg, giá bán lên mức 18.157 đồng/kg.

Giá bán xăng dầu trong nước tuần này chịu tác động lớn từ các đợt tăng mạnh giá xăng dầu trên thế giới. Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 03/9/2026 và kỳ điều hành ngày 10/9/2026 là: 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diezel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).

Sau khi điều chỉnh, giá bán xăng dầu của Việt Nam vẫn thấp hơn các nước lân cận có chung đường biên giới.

Cụ thể, về giá xăng: Thái Lan: 30.003 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.216 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.879 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 24.239 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.669 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.218 VNĐ/lít; Lào: 40.176 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.824 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.485 VNĐ/lít.