Nhập khẩu rau quả: Ngoài Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam còn nhập từ đâu?

ANTD.VN - Trung Quốc và Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu chủ yếu của rau quả Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026, xếp sau là New Zealand, Myanmar và Australia.

Nhập khẩu rau quả tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Trong tháng 7/2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả cả nước ước đạt 271,5 triệu USD, giảm 5,0% so với tháng 6/2026 nhưng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 7 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả ước đạt 1,85 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Công Thương, thị trường nhập khẩu rau quả có sự tập trung lớn vào một số đối tác thương mại chủ lực. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường cung cấp lớn nhất với tốc độ tăng trưởng nổi bật và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch. Trong 7 tháng năm 2026, nhập khẩu rau quả từ thị trường này đạt 731,0 triệu USD, tăng 49,0% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 39,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai, tiếp tục duy trì vai trò là nguồn cung quan trọng dù kim ngạch theo tháng có sự sụt giảm nhất định. Việt Nam đã chi 454,2 triệu USD trong 7 tháng đầu năm để nhập rau quả nhập từ Hoa Kỳ, chiếm 24,5% tổng kim ngạch.

New Zealand đứng thứ ba với kim ngạch đạt 96,0 triệu USD, tăng 15,5%, chiếm 5,2% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu rau quả từ Myanmar và Australia, Ấn Độ, Thái Lan, Nam Phi, Israel…

Hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, phản ánh nhu cầu tiêu thụ đa dạng của người tiêu dùng nội địa cũng như nhu cầu nguyên liệu ngày càng cao phục vụ ngành công nghiệp chế biến trong nước. Mặc dù có những biến động tăng giảm theo từng giai đoạn ngắn hạn, tổng kim ngạch nhập khẩu tính chung qua các kỳ ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ.