ANTD.VN - Tập đoàn Sun Life vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2026.

Trong quý 2/2026, tập đoàn Sun Life ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Theo ông Kevin Strain, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Life, những kết quả này phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh đa dạng cùng khả năng thực thi hiệu quả của Tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Sun Life tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi, với doanh số bảo hiểm dành cho khối khách hàng doanh nghiệp tăng 27% và doanh số bảo hiểm khối khách hàng cá nhân tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản cũng ghi nhận dòng vốn và doanh số tích cực, đóng góp 2,1 tỷ đô la Canada vốn ròng trong quý.

Kết quả này giúp Sun Life đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hai chữ số và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Underlying ROE) đạt 19,1%.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Sun Life tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại khu vực châu Á, trong quý 2/2026, lợi nhuận cơ bản đạt 222 triệu đô la Canada, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số bảo hiểm cá nhân đạt 862 triệu đô la Canada, tăng 20%, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng đối với các giải pháp bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn.

Bên cạnh đó, doanh số quản lý tài sản đạt 1,113 tỷ đô la Canada, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng đồng đều ở cả mảng bảo hiểm và quản lý tài sản tiếp tục khẳng định vị thế của Sun Life.

Sun Life tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh nỗ lực không ngừng của công ty trong việc đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Đặc biệt, tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 341 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Sun Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng và gia đình họ khi không may gặp phải những biến cố về sức khỏe, tai nạn hay rủi ro tài chính.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực quản lý tài chính hiệu quả cùng nền tảng tài chính vững mạnh của Sun Life Việt Nam.

Mới đây nhất, Sun Life Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng S.Pace tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiếp tục đầu tư cho sự phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Với những kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2026, Sun Life Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm và kiên định với sứ mệnh giúp người dân Việt Nam đạt được sự an tâm tài chính trọn đời và sống khỏe mạnh hơn.