Dự án nào 'giải cơn khát' căn hộ cao cấp Nam trung tâm Đà Nẵng ?

ANTD.VN -Với đà tăng trưởng của du lịch và kinh tế, Nam trung tâm Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm an cư mới, thu hút cộng đồng chuyên gia quốc tế. Thực tế này mở ra dư địa mới cho thị trường bất động sản, khi nhu cầu ở thực và lưu trú dài hạn ngày càng cao.

Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch quốc tế với sự hiện diện của các sự kiện vui chơi, giải trí đẳng cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Nam trung tâm Đà Nẵng – “điểm đến” của cư dân quốc tế

Mùa hè 2026, nền tảng Agoda tiếp tục đưa Đà Nẵng vào nhóm điểm đến được khách châu Âu quan tâm hàng đầu tại Việt Nam. Cũng theo đánh giá của Business Insider (tạp chí kinh tế - kinh doanh hàng đầu của Mỹ), Đà Nẵng đang trở thành điểm đến digital nomad (du mục kỹ thuật số) phát triển nhanh nhất Đông Nam Á giai đoạn 2025-2026.

Đáng chú ý, với lượt khách quốc tế vượt mốc 224.000, Đà Nẵng đã dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

“Ba năm trước, cũng vào dịp Quốc khánh, tôi đến Đà Nẵng du lịch và phải lòng cảnh sắc thiên nhiên, nhịp sống nơi đây. Sau chuyến đi ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm kiếm một công việc và gắn bó lâu dài với thành phố này”, anh Jurgen Filler, chuyên gia công nghệ thông tin người Đức chia sẻ.

Trước khi đến Đà Nẵng, anh Jurgen trải qua 6 năm sống, làm việc tại Hà Nội, TP.HCM. Khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng sôi động, giàu trải nghiệm vui chơi giống như 2 đô thị trước đó anh từng sinh sống. Tuy nhiên, Nam trung tâm thành phố lại mở ra cho anh một trải nghiệm sống mới, với sông nước, núi và biển cùng hiện diện. Từ Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, cư dân có thể tiếp cận biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố và các điểm đến du lịch nổi tiếng… một cách nhanh chóng, nhưng vẫn được trải nghiệm môi trường sống thoáng đãng, yên bình.

Là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, không khó để anh Jurgen tìm được công việc tại khu vực Nam trung tâm. Đặc biệt, sau sáp nhập hành chính, dân cư và các chức năng đô thị được phân bổ rộng hơn thay vì tập trung vào “vùng lõi”. Định hướng quy hoạch các trung tâm giáo dục, y tế, nghiên cứu,…về phía Nam, nhất là khu vực Hòa Xuân – Ngũ Hành Sơn, càng củng cố vai trò cực tăng trưởng mới. Thực tế này cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đòi hỏi chuyên môn cao với mức thù lao hấp dẫn, thu hút những chuyên gia nước ngoài.

Nam trung tâm Đà Nẵng được định vị là cực tăng trưởng mới của “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Ảnh: Ánh Dương.

Câu chuyện của anh Jurgen cũng phản ánh phần nào xu hướng “xê dịch” về phía Nam trung tâm Đà Nẵng. Người dân tại “vùng lõi” tìm kiếm không gian sống bớt ngột ngạt; trong khi cộng đồng chuyên gia, doanh nhân quốc tế đến làm việc cũng tìm thuê căn hộ lâu dài.

Theo các chuyên gia, khi các “dòng dịch chuyển” hội tụ, cơ hội sẽ mở ra với giới đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, chỉ những dự án đáp ứng nhu cầu về chất lượng, tiện ích, hạ tầng kết nối,…mới thu hút được cộng đồng cư dân tinh anh.

“Việc Đà Nẵng đầu tư các dự án trọng điểm giúp thu hút nguồn lao động chất lượng cao và giới tinh hoa - từ chuyên gia tài chính đến kỹ sư AI, chip bán dẫn... Đây là nhóm đối tượng có thu nhập cao và đòi hỏi chất lượng sống khắt khe. Trong bối cảnh bờ biển được ưu tiên cho du lịch, khu vực dọc sườn núi và bờ sông phía Nam Đà Nẵng sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, “điểm trũng”đón dòng khách tinh hoa”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định.

FourS Tower – nguồn cung căn hộ đón dòng khách quốc tế

Tháp Mùa Xuân được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa mai, tượng trưng cho “mùa khởi đầu” mang đến tài lộc, may mắn. Ảnh minh họa: Sun Property.

Trong bối cảnh ấy, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt Tháp Mùa Xuân (F2) với kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa mai – tòa tháp thứ ba trong bộ sưu tập “Tứ bình” tại FourS Tower. Tòa tháp được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về không gian sống cao cấp phía Nam trung tâm Đà Nẵng của cộng đồng quốc tế.

Tháp F2 tọa lạc tại khu vực Nguyễn Phước Lan – Minh Mạng, thuộc Sun Riverpolis – khu đô thị sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân văn minh. Thông qua cầu Trung Lương, cầu Bờ Quan hay cầu Đồng Nò 2, dự án dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm và các “tọa độ vàng du lịch” như bãi biển Mỹ Khê, Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn…

Bốn tòa tháp FourS Tower tọa lạc tại vị trí “siêu kết nối”, dễ dàng di chuyển đến những “tọa độ vàng” du lịch tại Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Sun Property.

Với vị trí “ôm sông – tựa núi – hướng biển” và phần lớn căn hộ nằm ở hướng Đông Nam, mỗi ô cửa sổ Tháp Mùa Xuân mở ra đa tầng cảnh quan đặc sắc của thiên nhiên Đà Nẵng: dòng sông Đô Tỏa, núi Ngũ Hành Sơn, biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà. Đây là lợi thế đáp ứng nhu cầu của nhóm cư dân quốc tế vốn quen với tiêu chuẩn sống đề cao ánh sáng tự nhiên và không gian mở.

Sự đa dạng về loại hình căn hộ cũng là một lợi thế khi tiếp cận nhóm khách thuê quốc tế. Từ Studio, 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, đến dòng căn hộ sân vườn, mỗi nhóm cư dân có thể tìm thấy không gian sống phù hợp: một chuyên gia sống độc lập, một cặp vợ chồng trẻ, gia đình có con nhỏ hay nhóm chuyên gia cùng chia sẻ không gian.

Không cần đi đâu xa, cộng đồng cư dân quốc tế dễ dàng duy trì lối sống năng động với hệ tiện ích nội khu cao cấp từ Gym, Spa, bể bơi đến Kids Club,… Bước qua thềm nhà là Hyde Park - công viên ven sông 50 ha quy mô lớn bậc nhất miền Trung. Đây cũng là “trái tim xanh” của KĐT Sun Riverpolis, phục vụ đa dạng nhu cầu từ thể thao, giải trí, nghệ thuật, đến thư giãn và kết nối cộng đồng cư dân.

Tháp Mùa Xuân nằm trong Sun Riverpolis – khu đô thị sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân văn minh. Ảnh minh họa: Sun Property.

“Khách quốc tế thường lưu trú dài ngày, yêu cầu cao về chất lượng và có xu hướng tìm kiếm sự ổn định. Khi nguồn cầu này gia tăng cùng nhu cầu ở thực của cư dân địa phương, Tháp Mùa Xuân dễ dàng tiếp cận đồng thời hai nhóm khách, giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch, mở ra cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư thông thái”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group chia sẻ).