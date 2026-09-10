Nhu cầu vàng toàn cầu hồi phục mạnh, 18 tỷ USD đã chảy vào các quỹ ETF vàng trong tháng 8

ANTD.VN - Giá vàng đang chịu nhiều áp lực trái chiều với những phiên tăng – giảm đan xen. Tuy nhiên, đợt giảm giá mùa hè, cộng với lo ngại về nợ công ở Mỹ đang khiến nhu cầu vàng của các quỹ ETF toàn cầu tăng mạnh.

Sau phiên giảm hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay đã quay đầu tăng trở lại, lấy lại toàn bộ những gì đã mất. Theo đó, vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu của các doanh nghiệp lớn được niêm yết đầu giờ sáng như sau: Nhẫn SJC 999.9 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 143,2 – 146,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 144,0 – 148,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 143,6 – 147,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng mức 144,0 – 148,0 triệu đồng/lượng…

Dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng toàn cầu

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 9/9 (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay cũng đã quay đầu tăng hơn 46 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.400,8 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý tiếp đà phục hồi và đang giao dịch sát vùng 4.415 USD/ounce, tính đến 9h30 theo giờ Việt Nam.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng cao hơn khi đồng đô la Mỹ suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran đã lấn át lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và giá dầu thô tiếp tục tăng.

Tình hình hiện tại vẫn tập trung vào việc liệu dữ liệu lạm phát tuần này, liệu có thể xác nhận hay đảo ngược xác suất khoảng 60% của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16 tháng 9 hay không.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu, hai báo cáo này hiện có trọng lượng lớn hơn sau khi giá dầu Brent quay trở lại trên 100 đô la và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên gần mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023.

Bất chấp những mối đe dọa mới về việc tăng lãi suất sắp xảy ra vào tháng 9, diễn biến giá vàng trong tháng 8 cho thấy kim loại quý này có tiềm năng lớn như thế nào trong việc phòng ngừa rủi ro trước sự gia tăng không bền vững của nợ công toàn cầu.

Hôm thứ Tư, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) báo cáo rằng nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã ghi nhận dòng vốn chảy vào trong tháng lớn thứ hai trong lịch sử. WGC cho biết 18 tỷ đô la đã chảy vào các quỹ ETF vàng toàn cầu - dẫn đầu là các quỹ niêm yết tại Bắc Mỹ và châu Âu - trong tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng toàn cầu đạt tổng cộng 29 tỷ USD, tương đương với mức tăng 160 tấn trọng lượng nắm giữ. Các quỹ niêm yết tại châu Á vẫn là nguồn đóng góp lớn nhất vào dòng vốn toàn cầu trong giai đoạn này, tiếp theo là châu Âu.

Theo WGC, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng và sự can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 19/8 đã làm gia tăng lo ngại về tính bền vững và sự chi phối của chính phủ, đồng thời làm dấy lên nỗi lo về khả năng đồng đô la mất giá. Khi giá vàng tăng và vượt qua các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, đà tăng giá có thể đã thu hút thêm nhu cầu đầu tư chiến thuật và từ các tổ chức.

Dòng vốn mạnh mẽ trong tháng 8 đã giúp bù đắp cho dòng vốn chảy ra kỷ lục 13 tỷ USD của khu vực Bắc Mỹ trong tháng 3, đưa dòng vốn đầu tư vào vàng tại đây trở lại mức dương tính từ đầu năm đến nay.

Ở bên kia Đại Tây Dương, các quỹ niêm yết tại châu Âu đã thu hút dòng vốn đổ vào đạt 7,9 tỷ đô la, mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

“Vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư và là một lựa chọn thay thế cho nợ công có lẽ vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu. Việc tiếp tục mua mạnh sau đợt phục hồi hồi tháng 7 cũng cho thấy các nhà đầu tư ngày càng coi đợt điều chỉnh mùa hè là cơ hội để xây dựng lại các vị thế chiến lược hơn là giảm bớt rủi ro,” các nhà phân tích WGC cho biết.

Cuối cùng, nhu cầu từ châu Á, vốn là động lực thúc đẩy thị trường vàng, đã giúp các quỹ ETF khu vực thu hút được 2 tỷ đô la vốn đầu tư.

Trung Quốc một lần nữa chiếm ưu thế về dòng vốn chảy vào khu vực khi giá vàng trong nước ổn định và phục hồi thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và giúp thị trường duy trì đà vượt qua kỷ lục dòng vốn chảy vào năm tài chính 2025.