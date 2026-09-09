Đề xuất chỉ giảm thuế xuất, nhập khẩu với hàng hóa trị giá từ 100 nghìn đồng trở xuống

ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh ngưỡng giá trị hàng hóa miễn thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu xuống mức chỉ từ 100 nghìn đồng trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.

Giảm mạnh ngưỡng miễn thuế

Mới đây, Bộ Tài chính có công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, hiệp hội liên quan về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tại Điều 29 dự thảo Nghị định có nội dung điều chỉnh giảm mức miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá nhỏ, dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, logistics, chuyển phát nhanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định hiện hành tại Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngưỡng miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh là hàng hóa có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp từ 100 nghìn đồng trở xuống.

Trường hợp hàng hóa có trị giá hải quan vượt quá các ngưỡng trên thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với toàn bộ lô hàng.

Đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu có giá trị tối thiểu, ngưỡng miễn thuế là 500 nghìn đồng trở xuống đối với tổng trị giá hải quan; hoặc tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp từ 50 nghìn đồng trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, quy định mức miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh hiện nay đang khác với mức miễn thuế áp dụng đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu.

Thương mại điện tử khiến số đơn hàng xuất nhập khẩu qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh tăng mạnh

Tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng giảm mạnh các ngưỡng miễn thuế. Cụ thể, chỉ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp từ 10 nghìn đồng trở xuống hoặc hàng hóa có tổng trị giá hải quan từ 100 nghìn đồng Việt Nam trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu. Quy định này áp dụng thống nhất đối với cả hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

Tạo công bằng, giảm nguy cơ gian lận

Lý giải về đề xuất mới, theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), hiện nay, thương mại điện tử đang phát triển nhanh trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2024 ước đạt trên 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2023; năm 2025 đạt khoảng 31 đến 38,5 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng từ 21% đến 25,5%.

Bước sang nửa đầu năm 2026, thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số ở mức 19% đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Cục Hải quan cho rằng sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa từ nước ngoài, làm gia tăng đáng kể số lượng các lô hàng nhập khẩu có giá trị thấp qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Do đó, việc quy định các ngưỡng miễn thuế khác nhau không còn phù hợp.

“Chính sách miễn thuế đối với hàng hóa giá trị nhỏ được áp dụng nhằm giảm chi phí quản lý và tạo thuận lợi thương mại. Tuy nhiên, khi quy mô giao dịch tăng nhanh, chính sách này đã bộc lộ một số hạn chế như tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng nhập khẩu so với hàng sản xuất trong nước, làm phát sinh nguy cơ gian lận thông qua việc chia nhỏ đơn hàng để hưởng ưu đãi thuế và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước” – Cục Hải quan cho hay.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cơ quan quản lý cũng cho biết, chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có giá trị thấp cũng đang được nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực rà soát, điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi, giảm ngưỡng hoặc bãi bỏ cơ chế miễn thuế.

Tại Việt Nam, ngày 03/01/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế, qua đó chấm dứt chính sách miễn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Đến nay, quy định miễn thuế đối với hàng có giá trị nhỏ chỉ còn áp dụng đối với thuế nhập khẩu.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn quản lý trong nước, xu hướng điều chỉnh chính sách thuế đối với hàng hóa trị giá nhỏ của các quốc gia, Bộ Tài chính thấy rằng không nên quy định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có trị giá nhỏ.

Tuy nhiên, do Việt Nam là thành viên Công ước Kyoto và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành vẫn đang quy định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với hàng hóa có giá trị nhỏ nên Bộ Tài chính đề xuất vẫn tiếp tục quy định miễn thuế nhưng cần sửa lại mức miễn thuế để đảm bảo công bằng với hàng hóa trong nước.

Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi theo hướng giảm ngưỡng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như nêu trên.