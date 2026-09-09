Cục Thuế: Doanh nghiệp “chết” lâu năm vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khi đóng mã số thuế

ANTD.VN - Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với NSNN khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, nhằm bảo đảm tính công bằng giữa người nộp thuế đã chấp hành và người nộp thuế đang hoạt động.

Chiến dịch Làm sạch mã số thuế đang được Cơ quan Thuế tập trung cao độ

Từ tháng 7/2026, ngành Thuế triển khai Chiến dịch cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” với mục tiêu trọng tâm là rà soát toàn bộ tình trạng hoạt động của các mã số thuế trong cơ sở dữ liệu do cơ quan thuế quản lý từ trước đến nay.

Theo bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), trong 8 tháng, khoảng 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, trên 3.000 mã số thuế được khôi phục.

Trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục, cơ quan thuế đồng thời rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Từ đó, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt, chiến dịch giúp họ hoàn tất thủ tục và xác nhận tình trạng pháp lý chính thức trên hệ thống. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, đây là cơ hội để rà soát, loại bỏ khỏi hệ thống quản lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế)

Tại chiến dịch lần này, cơ quan Thuế tập trung tối đa nguồn lực, chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn, phân công cụ thể cán bộ thuế đến từng địa bàn để tiếp cận, liên hệ và trực tiếp hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho từng người nộp thuế. Nhờ đó, thủ tục được xử lý nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay khôi phục hoạt động, bà Thu cho rằng, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với NSNN theo đúng quy định.

“Điều này bảo đảm tính công bằng giữa người nộp thuế đã chấp hành và người nộp thuế đang hoạt động. Doanh nghiệp không phải tốn thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào khác ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện với NSNN theo quy định” – đại diện Cục Thuế cho hay.

Về việc tháo gỡ vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai đối với các trường hợp “thả trôi” doanh nghiệp nhiều năm không hoạt động, bà Nguyễn Thị Thu cho biết cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

“Hiện nay, chúng tôi đang tích cực tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Chúng tôi hy vọng với các giải pháp tháo gỡ này, DN có thể hoàn thành các thủ tục một cách nhanh nhất, để họ có thể yên tâm mở thêm DN mới hoặc quay trở lại hoạt động kinh doanh và hoàn toàn yên tâm với tình trạng pháp lý chính thức của mình” – đại diện Cục Thuế nói.

Cũng theo bà Thu, cơ quan thuế trong giai đoạn thực hiện chiến dịch từ nay đến cuối năm 2026 đã bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế. "Chúng tôi đặt ra mục tiêu là khi người nộp thuế đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình với NSNN thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc. Chúng tôi cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng công chức thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục” – bà cho hay.