Hancorp trước khi chủ tịch bị khai trừ Đảng: Thua lỗ hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào các công ty

ANTD.VN - Những lợi thế về đất đai và tiềm lực tài chính chưa đủ giúp Hancorp tạo ra bước bứt phá về lợi nhuận. Trái lại, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn khá hạn chế khi các khoản đầu tư thông qua công ty con, công ty liên kết liên tục thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Hancorp (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) là doanh nghiệp có bề dày hoạt động hơn 4 thập kỷ, được thành lập từ năm 1982 và trực thuộc Bộ Xây dựng. Sau quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2014 với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Hai năm sau, cổ phiếu HAN của Hancorp được đưa lên giao dịch trên sàn UPCoM.

Trong nhiều năm dưới sự điều hành của ông Đậu Văn Diện trên cương vị Chủ tịch HĐQT, Hancorp được biết đến là một trong những doanh nghiệp xây dựng có quy mô lớn, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như bất động sản, thi công xây lắp, đầu tư, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Hancorp trước khi chủ tịch bị khai trừ Đảng: Thua lỗ hàng trăm tỷ đầu tư vào các công ty

Không chỉ sở hữu nền tảng lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, Hancorp còn tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này là một trong 10 thành viên thuộc liên danh Vietur tham gia gói thầu trị giá khoảng 35.000 tỷ đồng tại dự án xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, trái ngược với những lợi thế về quỹ đất, thương hiệu và tiềm lực tài chính, kết quả kinh doanh của Hancorp trong nhiều năm qua lại chưa tạo được dấu ấn tương xứng. Trước thời điểm ông Đậu Văn Diện bị khai trừ Đảng, hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều vấn đề khi một lượng lớn vốn được rót vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết nhưng hiệu quả mang lại khá hạn chế.

Theo kết luận thanh tra tài chính của Bộ Tài chính công bố năm 2023, công ty mẹ Hancorp tại thời điểm thanh tra đang đầu tư vốn vào 37 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 992 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp góp vốn khoảng 192 tỷ đồng vào 7 công ty con, hơn 344 tỷ đồng vào 13 công ty liên doanh, liên kết và khoảng 455 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào 17 doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, nhiều khoản đầu tư trong số này không đem lại hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất vốn. Trong năm tài chính 2023, dù có 23 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Hancorp ghi nhận lợi nhuận, nhưng một số đơn vị vẫn phát sinh lỗ lũy kế lớn.

Cụ thể, CTCP Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp lỗ lũy kế 17 tỷ đồng; Công ty TNHH Quốc tế Hồ Tây lỗ hơn 140 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ lỗ hơn 187 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Phát triển Gas đô thị lỗ 32 tỷ đồng. Ngoài ra, 4 doanh nghiệp mà Hancorp góp vốn đã dừng hoạt động, trong khi 8 công ty kinh doanh thua lỗ khiến tổng công ty phải thực hiện trích lập dự phòng.

Đến nửa đầu năm 2026, những khoản đầu tư này tiếp tục trở thành gánh nặng đối với Hancorp. Giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn chỉ còn khoảng 517 tỷ đồng, trong khi giá trị có khả năng thu hồi được xác định ở mức hơn 344 tỷ đồng, cho thấy phần vốn đầu tư bị suy giảm đáng kể so với giá trị ban đầu.

Về hoạt động kinh doanh, bức tranh tài chính của Hancorp trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn cho thấy sự tăng trưởng khá hạn chế. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.645 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 74 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính mang về 44 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực chi phí tiếp tục gia tăng. Chi phí tài chính trong kỳ lên hơn 38 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 61 tỷ đồng, từ mức 56 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 18%.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, Hancorp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với mức 23 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chất lượng dòng tiền khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 âm tới 255 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 118 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hancorp đạt gần 6.994 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 5.825 tỷ đồng, bao gồm khoảng 236 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 3.905 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và gần 1.485 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hancorp cuối tháng 6/2026 ở mức hơn 5.204 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 4.882 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang ghi nhận gần 983 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, cùng gần 177 tỷ đồng vay dài hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 1.789 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Như vậy, dù sở hữu nhiều lợi thế về vị thế, quỹ đất và kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, Hancorp vẫn đang đối mặt với bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt tại các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp cốt lõi, trong bối cảnh lợi nhuận duy trì ở mức khiêm tốn và dòng tiền kinh doanh chịu nhiều áp lực.