ANTD.VN - Sau 8 tháng, xuất khẩu hạt tiêu cán mốc 1,2 tỷ USD. Thị trường hạt tiêu trong nước ghi nhận đà tăng mạnh trên diện rộng, mở ra kỳ vọng phục hồi sau giai đoạn tích lũy.

Xuất khẩu hạt tiêu đạt 1,2 tỷ USD trong 8 tháng

Ngày 9-9, giá hạt tiêu trong nước đồng loạt tăng từ 2.000 - 4.000 đồng/kg so với phiên trước. Hiện mức giá thu mua nội địa đang dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Phiên biến động tăng này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho thị trường hạt tiêu bước vào một nhịp hồi phục mới sau thời gian tích lũy kéo dài.

Trên thị trường quốc tế, giá hạt tiêu niêm yết tại các nước sản xuất lớn ghi nhận sự chênh lệch tùy theo chủng loại. Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung tăng 0,2%, đạt 6.936 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,19%, đạt 9.496 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.750 USD/tấn. Thị trường Malaysia duy trì giá tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Đối với hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam, giá tiêu đen loại 500 g/l được giao dịch ở mức 5.990 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Việt Nam ASTA duy trì ở mức 8.400 USD/tấn.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động thương mại hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8-2026 tuy có sự chững lại so với tháng trước nhưng lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đã chính thức đạt mốc 1,2 tỷ USD với tổng khối lượng 190.153 tấn.

So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu tăng 14,2% về lượng (tương ứng tăng 23.643 tấn) và tăng 8,9% về giá trị.

Về đơn giá, giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn (giảm 4,4% so với cùng kỳ) và tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn (giảm 4%).