“Anh tài” Hồ Đông Quan kết hợp Bảo Trâm Ryy mang năng lượng GenZ vào MV “Tức kịch"

Là một nghệ sĩ GenZ gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc ngọt ngào, trẻ trung, cái tên Bảo Trâm Ryy( tên thật Huỳnh Bảo Trâm, 2003) đang dần được khán giả trẻ đón nhận qua các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, bắt xu hướng. Mới đây, nữ ca sĩ cho ra mắt MV “Tức kịch”, có sự góp giọng của Anh Tài Hồ Đông Quan, tạo nên một màn kết hợp thú vị giữa hai nghệ sĩ trẻ có sự đồng điệu trong âm nhạc.

"Tức kịch" - một chuyện tình tích cực, ngọt ngào

Ngay từ tên gọi, “Tức kịch” đã tạo sự tò mò với cách chơi chữ từ “Tích cực”. Đây cũng chính là tinh thần mà Bảo Trâm Ryy muốn gửi gắm qua sản phẩm lần này: một nguồn năng lượng trẻ trung, vui tươi, và có phần tinh nghịch.

“Tức kịch” kể câu chuyện về hai người cùng rung động nhưng lại không có cùng một cách để bày tỏ cảm xúc. Nhân vật nữ mang năng lượng sáng và tinh nghịch, trong khi nhân vật nam có phần trầm hơn, nhiều khoảng lặng và ngập ngừng. Sự đối lập này tạo nên một câu chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa vụng về, gợi nhớ cảm giác bối rối khi một người bắt đầu thích một ai đó.

“Ở sản phẩm lần này, Ryy cảm thấy bản thân mình đã rõ hơn về màu sắc âm nhạc muốn theo đuổi. ‘Tức Kịch’ mang màu sắc tươi tắn, tinh nghịch và chủ động hơn. Qua "Tức kịch", Ryy muốn mọi người thấy một Bảo Trâm Ryy tự tin hơn, trưởng thành hơn một chút, nghịch ngợm hơn và luôn giữ năng lượng tích cực” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Hồ Đông Quan - mảnh ghép tạo nên sự ăn ý cho “Tức kịch”

Lần đầu kết hợp cùng Hồ Đông Quan trong một sản phẩm âm nhạc, Bảo Trâm Ryy cho biết đây là sự lựa chọn khá tự nhiên. Cả hai vốn đã quen biết và hoạt động cùng một nhóm, đồng thời có nhiều điểm đồng điệu trong cách cảm nhận âm nhạc.

Bảo Trâm Ryy chia sẻ, khi nghe bản demo đầu tiên của “Tức kịch”, Hồ Đông Quan là cái tên cô nghĩ đến đầu tiên bởi màu giọng của nam nghệ sĩ phù hợp với tinh thần ca khúc. Phần hát dành cho Hồ Đông Quan cũng được Bảo Trâm Ryy xây dựng dựa trên chính hình ảnh và màu sắc của nam nghệ sĩ: trưởng thành, nam tính và có phần “tổng tài”.

“Mình khá bất ngờ vì anh Quan là người rất cởi mở trong quá trình sáng tạo. Anh tin tưởng Ryy ở phần xây dựng nhân vật cũng như cách thể hiện ca khúc, nên mình có nhiều không gian để thử nghiệm và trao đổi ý tưởng. Dù hai anh em ngoài đời hay trêu nhau, nhưng khi bước vào công việc thì cả hai lại rất nghiêm túc và tôn trọng màu sắc riêng. Mình nghĩ đó cũng là lý do quá trình kết hợp lần này diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ” - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Một Bảo Trâm Ryy trưởng thành hơn trên hành trình âm nhạc

Trước “Tức kịch”, Bảo Trâm Ryy từng gây chú ý với những sản phẩm như "3 nhịp tim", "Make Me Happy", "Xa mặt chẳng cách lòng", đồng thời ghi dấu qua "M2Y Project" cùng Đỗ Hoàng Dương, hay kết hợp Thế Anh Shinichi trong "Ơ quá nhiều".

Từ hình ảnh một nữ ca sĩ Gen Z ngọt ngào, năng động và cá tính, Bảo Trâm Ryy đang từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc và hoàn thiện hình ảnh nghệ sĩ của riêng mình. “Mình hy vọng có thể đi thật xa với nghệ thuật, nhưng quan trọng hơn là có thể đi thật lâu và luôn mang đến những sản phẩm xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho Ryy” - cô bày tỏ.

Với “Tức kịch”, Bảo Trâm Ryy không chỉ mang đến một sản phẩm âm nhạc ngọt ngào, trẻ trung mà còn cho thấy sự chủ động trong việc xây dựng màu sắc cá nhân. Đây được kỳ vọng sẽ là một bước tiến mới để nữ ca sĩ tiếp tục khám phá những khía cạnh đa dạng hơn trên hành trình âm nhạc của mình.