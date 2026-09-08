GALA HAT 2026: Học sinh Hà Nội- Amsterdam kể chuyện tuổi trẻ qua thế giới kỳ ảo PrimaVera

ANTD.VN -Từ một thế giới giả tưởng của những pháp sư và bảo vật bí ẩn, GALA HAT 2026 mở ra câu chuyện không chỉ về một chuyến phiêu lưu, mà còn là hành trình đối diện với quá khứ, những góc khuất của bản thân và đi tìm niềm tin. “Sử ký PrimaVera” hứa hẹn đưa khán giả đến với một không gian nghệ thuật nơi âm nhạc, kịch và vũ đạo cùng hòa quyện để kể câu chuyện của tuổi trẻ.

Ngày 13-9 tới đây, tại Nhà hát Quân đội, số 130 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, chương trình nghệ thuật thường niên GALA HAT 2026 sẽ trở lại với chủ đề “Sử ký PrimaVera”. Sau 14 mùa tổ chức, chương trình tiếp tục là một trong những hoạt động nghệ thuật được đầu tư công phu của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nơi những người trẻ cùng biến ý tưởng, trí tưởng tượng và tình yêu nghệ thuật thành một câu chuyện trên sân khấu.

Chương trình năm nay sẽ đưa khán giả vào một thế giới tưởng tượng giàu ý nghĩa. Ảnh: HAT

Khi cuộc truy tìm bảo vật trở thành hành trình khám phá chính mình

“Sử ký PrimaVera” lấy bối cảnh tại PrimaVera - một thế giới giả tưởng, nơi những pháp sư tài giỏi lên đường truy tìm một bảo vật bí ẩn. Tuy nhiên, phía sau cuộc phiêu lưu đầy màu sắc ấy không chỉ là những thử thách và hiểm nguy. Mỗi nhân vật còn phải đối diện với những giằng co trong chính nội tâm mình, với quá khứ, công lý và những góc khuất mà đôi khi con người muốn che giấu. Hành trình truy tìm bảo vật vì thế cũng dần trở thành hành trình giải mã quá khứ, nơi mỗi lựa chọn đều có thể thay đổi số phận.

Qua câu chuyện mang màu sắc kỳ ảo, “Sử ký PrimaVera” gợi mở những suy ngẫm gần gũi về con người và cuộc sống. Đó là câu chuyện về việc đối diện với những điều đã qua, về lòng can đảm trước những ngã rẽ và trên hết là giá trị của niềm tin, hy vọng. Bởi đôi khi, điều quan trọng nhất sau một hành trình không phải là thứ con người tìm kiếm được, mà là những gì họ nhận ra về chính mình.

Câu chuyện sẽ được kể bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, từ âm nhạc, vũ đạo đến diễn xuất và các yếu tố trình diễn sân khấu. Các tiết mục không chỉ đứng riêng lẻ mà được kết nối trong một mạch truyện xuyên suốt, góp phần tạo nên thế giới PrimaVera với những chuyển động cảm xúc, những cuộc đối đầu và cả những khoảng lặng dành cho suy ngẫm.

Chương trình nghệ thuật thường niên GALA HAT 2026 chính thức trở lại với vở kịch nghệ “Sử ký PrimaVera”, tác phẩm kết hợp giữa kịch, vũ đạo và âm nhạc trong một thế giới giả tưởng kỳ ảo. Ảnh: BTC.

Hơn 200 người trẻ cùng làm nên một thế giới trên sân khấu

Đằng sau một đêm diễn kéo dài vài giờ là quá trình chuẩn bị với nhiều tháng xây dựng ý tưởng, phát triển kịch bản, thiết kế đạo cụ và tập luyện. Hơn 200 thành viên trong ban tổ chức cùng tham gia thực hiện GALA HAT 2026, từ những người đứng trên sân khấu đến các bộ phận hậu trường. Với những học sinh đang ở độ tuổi trung học, đây không chỉ là cơ hội để thể hiện năng khiếu nghệ thuật mà còn là hành trình học cách làm việc cùng nhau, chia sẻ ý tưởng, vượt qua áp lực và biến một thế giới chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thành hiện thực dưới ánh đèn sân khấu.

GALA HAT là chương trình nghệ thuật thường niên của Hanoi - Amsterdam Art Team (HAT), câu lạc bộ nghệ thuật tổng hợp của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 14 mùa diễn, chương trình đã trở thành một sân chơi để nhiều thế hệ học sinh thể hiện khả năng sáng tạo và tình yêu nghệ thuật. Bên cạnh GALA HAT, HAT còn tổ chức nhiều hoạt động như Message of Love, HATxHOLIDAY cùng các sản phẩm sáng tạo thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Gala HAT là sân chơi nghệ thuật cho các bạn học sinh tỏa sáng. Ảnh: HAT

Với “Sử ký PrimaVera”, thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục viết thêm một chương mới cho hành trình ấy. Bắt đầu từ câu chuyện về cuộc truy tìm một bảo vật bí ẩn, GALA HAT 2026 hướng khán giả đến những câu hỏi rất thật về quá khứ, lựa chọn và niềm tin. Bởi dù thế giới PrimaVera có kỳ ảo đến đâu, điều còn lại sau cùng vẫn là câu chuyện của con người - về cách chúng ta đối diện với những vùng tối và tìm thấy ánh sáng để tiếp tục bước về phía trước.