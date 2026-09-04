Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc "Ngôi sao Con đường tơ lụa”

Silk Way Star mùa 2 là dự án hợp tác truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan phối hợp thực hiện, được xác lập trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á năm 2025. Chương trình theo đuổi thông điệp kết nối các nền văn hóa dọc Con đường Tơ lụa với thế giới đương đại.

Ca sĩ Đăng Khôi xuất hiện tại chương trình "Ngôi sao Con đường tơ lụa-Silk Way Star" mùa 2

Mùa thi năm nay quy tụ 12 gương mặt ca sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, cùng nhau tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề để tìm ra chủ nhân danh hiệu "Silk Way Star". Trong số các đối thủ, đáng chú ý có Curley G (Trung Quốc), gương mặt bước ra từ Sing! China và từng đứng đầu chương trình Produce Camp 2020, cùng Bogdan Shuvalov (Nga), quán quân The Voice Nga mùa 12.

Trong khoảnh khắc đầu tiên ra mắt khán giả quốc tế, Đăng Khôi xuất hiện với một chiếc nón lá được thiết kế đặc biệt, họa tiết rồng vàng, vừa gợi nhắc hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, vừa mang nét lộng lẫy phù hợp với một sân khấu quốc tế. Chiếc nón trên tay anh là lời chào mở đầu đầy dụng ý. Đăng Khôi cũng mang theo rất nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh đến từ 11 quốc gia, gửi gắm tinh thần hiếu khách và mong muốn lan tỏa văn hóa dân tộc ngay từ những giây phút đầu tiên bước chân vào Silk Way Star.

Đăng Khôi dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tập luyện cho sự xuất hiện tại cuộc thi

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia tại cuộc thi này. Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho cuộc thi lần này, Đăng Khôi cho biết: “Sau 10 năm tạm dừng các hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình và những dự định cá nhân, Khôi lựa chọn trở lại với một tâm thế hoàn toàn mới: bản lĩnh hơn, nhiều trải nghiệm hơn nhưng vẫn giữ nguyên tình yêu và sự nghiêm túc dành cho âm nhạc. Khôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, vì cuộc đời chẳng còn mấy lần 10 năm để thử thách bản thân và làm những điều mới mẻ”.

Chính khát khao được làm mới mình, được chinh phục những giới hạn mới đã trở thành động lực để Đăng Khôi chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình lần này. Nam ca sĩ cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập luyện và đầu tư kỹ lưỡng cho từng phần trình diễn, từ âm nhạc, vũ đạo đến hình ảnh sân khấu, với mong muốn mang đến những tiết mục chỉn chu và giàu cảm xúc nhất.

Để chuẩn bị cho hành trình tại Silk Way Star mùa 2, Đăng Khôi cùng ekip đã mang theo hơn 10 vali hành lý, bao gồm trang phục dành riêng cho 10 đêm thi cùng nhiều đạo cụ biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng. Cuộc thi kéo dài 10 tập được ghi hình trước. Mỗi tập có thời lượng hơn 100 phút, được phát sóng bằng ba thứ tiếng: Kazakh, Trung và Anh.

Cuộc thi năm nay có 12 nước tham dự, Việt Nam lần đầu tiên có đại diện góp mặt trong sân chơi này

Về cơ chế chấm điểm, mỗi tiết mục sẽ được đánh giá qua hai lớp điểm số. Lớp thứ nhất đến từ 12 giám khảo chuyên môn, mỗi người đại diện một quốc gia tham gia, chấm điểm theo thang từ 6 đến 12. Giám khảo đại diện Việt Nam trong mùa này là ông Nguyễn Hữu Anh, CEO công ty quản lý nghệ sĩ The First Management.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa này là nút “Light-up”: từ tập 1 đến tập 9, mỗi giám khảo được quyền bấm nút này đúng một lần mỗi tập cho tiết mục ấn tượng nhất, giúp thí sinh đó nhận mặc định 15 điểm thay vì mức tối đa 12 điểm thông thường.

Một tiết mục có thể nhận nhiều nút Light-up cùng lúc từ nhiều giám khảo khác nhau, tuy nhiên giám khảo sẽ không được chấm hay bấm nút cho thí sinh đến từ chính quốc gia mình. Lớp điểm thứ hai đến từ 100 khán giả trường quay, bình chọn trực tiếp cho tiết mục yêu thích theo hình thức tương tự các chương trình truyền hình thực tế phổ biến hiện nay. Tổng điểm tối đa từ nhóm này là 15 điểm, quy đổi theo tỷ lệ số phiếu nhận được. Cuộc thi không loại thí sinh.

Mùa đầu tiên của cuộc thi ra mắt vào tháng 8/2025 tại Astana (Kazakhstan), với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia châu Á và được phát sóng rộng rãi tới hàng loạt thị trường quốc tế. Năm nay, cuộc thi tổ chức tại thành phố Nghĩa Ô, thủ phủ của ngành thương mại điện tử Trung Quốc.

Với việc tham gia Silk Way Star mùa 2, Đăng Khôi mong muốn lan tỏa tinh thần của con người, bản sắc văn hoá Việt Nam thông qua âm nhạc. Sự ủng hộ cũng như hết lòng hỗ trợ của bà xã Thủy Anh cũng là một động lực để nam ca sĩ an tâm xa nhà đi thi trong một thời gian dài.

Hành trình tại Silk Way Star 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của Đăng Khôi trên sân khấu âm nhạc, mà còn là cột mốc để anh một lần nữa khẳng định niềm đam mê, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân sau chặng đường dài hoạt động nghệ thuật.