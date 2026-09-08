Phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” 2026

ANTD.VN - Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” 2026 tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, lành mạnh, khơi dậy tư duy sáng tạo, năng khiếu thẩm mỹ và khả năng hội họa, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu Hà Nội và tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội, Hội Mỹ thuật Hà Nội và Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức.

Ban Giám khảo gồm các họa sĩ, nhà quản lý văn hóa nghệ thuật có uy tín, trách nhiệm và chuyên môn cao.

Không chỉ hướng tới phát hiện, cổ vũ và nuôi dưỡng những năng khiếu hội họa của thiếu nhi, cuộc thi còn là cầu nối giao lưu văn hóa giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế, trong đó có con em các gia đình ngoại giao đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Qua đó, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình hữu nghị, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Hà Nội thân thiện, cởi mở và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Với chủ đề “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”, các tác phẩm dự thi tập trung thể hiện những hình ảnh, cảm nhận về Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo với các giá trị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”; những ước mơ về một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, bạo lực, thiên tai; tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tác phẩm tranh vẽ đạt giải Nhất Cuộc thi năm 2025. Ảnh tư liệu

Nội dung tranh cũng hướng tới các chủ đề về bảo vệ môi trường, cuộc sống thanh bình, nét đẹp trong giao tiếp, ứng xử của người Hà Nội văn minh, thanh lịch và hoạt động giao lưu giữa thiếu nhi Hà Nội với thiếu nhi quốc tế, qua đó tôn vinh các giá trị hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi vẽ trực tiếp trong thời gian 120 phút. Ban Tổ chức phát giá vẽ, bảng vẽ, giấy vẽ khổ A3, bút chì, tẩy và các vật dụng cần thiết. Thí sinh được lựa chọn chất liệu màu như màu nước, màu sáp, màu bột, sơn dầu, bút dạ, bút màu… theo thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 4-10-2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, số 2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian nhận đăng ký dự thi từ ngày 5 - 9 đến ngày 25 - 9 - 2026.

Thí sinh Việt Nam đăng ký tại Phòng Truyền thông và Tổ chức sự kiện – Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 7 Phùng Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Các tác phẩm đoạt giải dự kiến được triển lãm tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.