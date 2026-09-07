Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và hành trình đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

ANTD.VN - Chung kết Miss World lần thứ 73 tại Khánh Hòa khép lại với thành tích Top 6 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trong đêm thi kỷ niệm 75 năm Hoa hậu Thế giới, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ban tổ chức Việt Nam đưa áo dài, nghệ thuật múa Chăm, hình ảnh làng nghề và danh lam thắng cảnh vào các phần trình diễn, giới thiệu văn hóa nước chủ nhà đến khán giả quốc tế.

Tối 5/9, chung kết Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vương miện được trao cho đại diện Dominican Republic, hai danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Spain và Malaysia.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 6, xác lập thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World từ trước đến nay.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 6, xác lập thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World từ trước đến nay

Cùng với kết quả của đại diện chủ nhà, đêm chung kết đánh dấu hành trình đăng cai Miss World của Việt Nam, đưa 111 thí sinh qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Sự kiện đồng thời kỷ niệm 75 năm cuộc thi, với sự hội ngộ của các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong hai ngày 4-5/9, tỉnh đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế. Đây là thời điểm diễn ra các hoạt động cuối cùng và đêm chung kết Miss World 2026.

Trong hai ngày 4-5/9, tỉnh Khánh Hoà đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, hiệu ứng quảng bá đã hình thành từ ngày 20/8, khi các hoa hậu bắt đầu đến Khánh Hòa tham gia hoạt động bên lề, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, du lịch. Chương trình Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World ngày 2/9 và chung kết ngày 5/9 tiếp tục thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ và du khách.

“Đây cũng là dịp để Khánh Hòa tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện và có khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn”, bà Hằng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đánh giá, lượng khách lưu trú tăng trong những ngày diễn ra sự kiện góp phần cải thiện công suất phòng, doanh thu của các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ liên quan. Giá trị của việc đăng cai còn nằm ở cơ hội duy trì sức hút của địa phương sau cuộc thi.

“Sự hiện diện của các hoa hậu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ góp phần đưa hình ảnh du lịch Khánh Hòa tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng quốc tế, tạo tiền đề để duy trì và mở rộng lượng khách quốc tế trong thời gian tới”, Giám đốc Sở VHTT&DL Khánh Hoà nhấn mạnh.

Với đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Ban tổ chức Việt Nam, đêm chung kết là điểm kết của một hành trình tổ chức qua nhiều địa phương. Mỗi chặng được lựa chọn để giới thiệu một góc nhìn về cảnh quan, văn hóa và khả năng đón tiếp sự kiện quốc tế của nước chủ nhà.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (giữa)

Quảng Ninh mở đầu hành trình bằng không gian Hạ Long và đêm khai mạc. Sự xuất hiện của 111 thí sinh trong áo dài tại chặng đầu tạo nên hình ảnh chào đón mang bản sắc Việt, đồng thời đặt nền tảng cho hướng dàn dựng xuyên suốt mùa thi: kết nối hoạt động sắc đẹp với trải nghiệm đất nước đăng cai.

Đến Hải Phòng, hành trình tiếp tục trong không gian thành phố cảng và du lịch biển Đồ Sơn. Các hoạt động, phần thi và những cuộc gặp gỡ tại đây giúp thí sinh có thêm trải nghiệm về nhịp sống, con người Việt Nam. Sự thay đổi địa điểm cũng tạo chất liệu hình ảnh cho các video tổng kết, đưa nhiều điểm đến đến gần hơn với khán giả theo dõi cuộc thi.

Khánh Hòa là nơi diễn ra chặng cuối với các phần thi, hoạt động nhân ái, giao lưu văn hóa và đêm chung kết. Từ sân khấu Dances of the World đến chương trình đăng quang, không gian biển Nha Trang cùng các yếu tố văn hóa địa phương được đưa vào nội dung biểu diễn. Những cuộc gặp với người dân và hoạt động cộng đồng bổ sung trải nghiệm về con người bên cạnh cảnh quan.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nội dung chung kết được xây dựng với chủ đích tôn vinh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Màn đồng diễn áo dài, hệ thống hình ảnh danh lam thắng cảnh trên LED và pháo hoa cuối chương trình là những điểm nhấn được ê-kíp chuẩn bị cho mục tiêu này.

Để thực hiện ý tưởng, ê-kíp dựng sân khấu dài hơn 110 m, sâu khoảng 30-40 m bên bờ biển Nha Trang. Không gian mở rộng theo chiều ngang, chia nhiều lớp biểu diễn, đáp ứng cả màn đồng diễn 111 thí sinh lẫn những phần xuất hiện cá nhân và yêu cầu ghi hình quốc tế.

“Sân khấu chung kết Miss World là chương trình ngoài trời lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp làm đạo diễn của tôi”, Hoàng Nhật Nam chia sẻ trước đêm thi.

Trong đêm kỷ niệm 75 năm Miss World, các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ cùng xuất hiện trong tiết mục One World. Khoảnh khắc hội ngộ ấy, cùng sự tham gia của 111 thí sinh và sự hưởng ứng của khán giả, khép lại hành trình đăng cai bằng hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hiếu khách và có khả năng tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn.