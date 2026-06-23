Đội bóng châu Á đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

ANTD.VN - Jordan đã trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên phải nói lời chia tay World Cup 2026, sau thất bại 1-2 trước Algeria ở lượt trận thứ hai bảng J, trưa 23-6.

Trên sân Santa Clara ở Mỹ, Jordan bước vào trận đấu với quyết tâm giành điểm đầu tiên trong lịch sử World Cup. Thầy trò HLV Jamal Sellami đã tiến gần mục tiêu đó khi tạo nên bất ngờ bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 36 trước Algeria.

Jordan mở tỉ số trước Algeria...

... nhưng vẫn chịu thua ngược 1-2

Từ một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, Nizar Al Rashdan tung cú dứt điểm chính xác đưa Jordan vượt lên dẫn trước. Pha lập công này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt. Jordan trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Bờ Biển Ngà năm 2006 ghi bàn trong cả hai trận đầu tiên tại kỳ World Cup ra mắt.

​Tuy nhiên, niềm vui của đại diện châu Á không kéo dài quá lâu. Bước sang hiệp hai, Algeria cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm hơn. Trong thế trận không quá áp đảo, đại diện Bắc Phi lại tận dụng rất tốt những tình huống cố định để xoay chuyển cục diện.

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Phút 69, từ quả phạt góc của Riyad Mahrez, tiền đạo Nadhir Benbouali bật cao đánh đầu tung lưới Jordan, quân bình tỉ số 1-1. Khi Jordan vẫn đang nỗ lực bảo toàn một điểm quý giá, đòn quyết định đã xuất hiện ở phút 82. Một tình huống phạt góc khác khiến hàng thủ đại diện Tây Á rơi vào hỗn loạn. Bóng bật qua nhiều vị trí trước khi tìm đến Amine Gouiri, người nhanh chân dứt điểm cận thành đưa Algeria vượt lên dẫn 2-1.

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Pha bóng này khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút để VAR kiểm tra khả năng việt vị. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Algeria. Đó cũng là khoảnh khắc khép lại mọi hy vọng có điểm của Jordan.

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Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Jordan chính thức bị loại dù vẫn còn một lượt trận chưa đấu. Trước đó, đại diện châu Á đã để thua Áo với tỉ số 1-3 trong ngày ra quân.

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Sau hai lượt trận, Argentina dẫn đầu bảng J với 6 điểm tuyệt đối và chắc chắn giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Áo và Algeria (cùng 3 điểm) cạnh tranh tấm vé còn lại. Ngay cả khi đánh bại Argentina ở lượt cuối, Jordan cũng không thể vượt qua các đối thủ do bất lợi về thành tích đối đầu.

World Cup 2026 có sự góp mặt của 9 đại diện châu Á, bao gồm cả Australia. Trong số này, Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa đội tuyển châu Á nào chắc chắn giành vé đi tiếp, trong khi Jordan trở thành đại diện đầu tiên của khu vực phải nói lời chia tay. Trước Jordan, ba đội tuyển đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 là Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia.