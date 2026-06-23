Khi Messi phá kỷ lục, Mbappe và Haaland thăng hoa, Ronaldo chỉ còn lại sức ép nặng nề

ANTD.VN - World Cup 2026 mới đi qua gần hai lượt trận vòng bảng nhưng cuộc đua Vua phá lưới đã nóng lên dữ dội. Lionel Messi đang dẫn đầu với 5 bàn thắng, Kylian Mbappe và Erling Haaland cùng có 4 pha lập công. Harry Kane và Vinicius cũng kịp để lại dấu ấn. Chỉ có Cristiano Ronaldo là vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Giữa bữa tiệc bàn thắng của những chân sút hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo vẫn đang đứng ngoài cuộc.

​

Một con số 0 tròn trĩnh.

​

Không bàn thắng. Không kiến tạo. Không nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực sau trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha trước Congo. Và điều đáng nói là Ronaldo không chỉ đang bị so sánh với các đối thủ, anh còn đang bị so sánh với chính những gì mình từng tạo ra trong quá khứ.

Ronaldo cần chứng minh anh chưa hết thời

​

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là đội trưởng, vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha và vẫn được HLV Roberto Martinez đặt trọn niềm tin. Nhưng World Cup không phải nơi dành cho những ký ức. Đây là sân khấu của hiện tại.

​

Trong khi Messi liên tục phá kỷ lục và một lần nữa trở thành linh hồn trong lối chơi của Argentina, Mbappe tiếp tục cho thấy bản năng đáng sợ của nhà vô địch thế giới, còn Haaland đang biến World Cup đầu tiên trong sự nghiệp thành màn trình diễn cá nhân đầy bùng nổ, Ronaldo lại phải đối mặt với những câu hỏi ngày càng lớn.

​

Liệu anh còn đủ khả năng tạo khác biệt?

​

Liệu Bồ Đào Nha có đang hy sinh sự cân bằng tập thể để phục vụ một huyền thoại?

​

Và quan trọng hơn, liệu Ronaldo có còn là lời giải hay đang dần trở thành một bài toán cho chính đội tuyển của mình?

​

0h00 rạng sáng 24-6, Bồ Đào Nha sẽ gặp Uzbekistan trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn tại bảng K. Đây có thể xem là cơ hội thuận lợi nhất để Ronaldo giải cơn khát bàn thắng tại World Cup 2026.

​

Tuy nhiên, điều người hâm mộ Bồ Đào Nha chờ đợi không chỉ là bàn thắng. Họ cần nhìn thấy phiên bản Ronaldo có thể giúp tập thể mạnh mẽ hơn. Một Ronaldo biết xuất hiện đúng lúc thay vì xuất hiện ở mọi nơi. Một Ronaldo tạo khoảng trống cho đồng đội thay vì trở thành trung tâm của mọi đường bóng.

​

Bởi nếu Messi đang dẫn dắt Argentina bằng những bàn thắng, Mbappe kéo Pháp tiến lên bằng tốc độ và Haaland đưa Na Uy bay cao bằng sự hiệu quả, thì Ronaldo cần chứng minh rằng anh vẫn có thể đóng góp cho Bồ Đào Nha theo cách phù hợp nhất với hiện tại.

​

Trận gặp Uzbekistan vì thế không chỉ là cơ hội để Ronaldo ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026. Đó còn là cơ hội để anh trả lời câu hỏi lớn nhất đang bao trùm đội tuyển Bồ Đào Nha: Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, hay đang dần trở thành gánh nặng lớn nhất trên hành trình chinh phục World Cup của họ?