ĐT Curacao cho cầu thủ thoải mái ở cùng bạn gái và cái kết bất ngờ

ANTD.VN - Đội tuyển Curacao đang trở thành một trong những hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2026 với điểm số đầu tiên sau trận hòa Ecuador. Không chỉ gây bất ngờ trên sân cỏ, đại diện Caribe còn thu hút sự chú ý bởi một cơ chế khác biệt trong sinh hoạt.

Trong khi phần lớn các đội bóng tham dự World Cup áp dụng những quy định nghiêm ngặt về việc gặp gỡ người thân, Curacao lại lựa chọn hướng đi ngược lại. Các cầu thủ được ở cùng phòng với vợ hoặc bạn gái một cách thoải mái, trong suốt thời gian diễn ra giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Các tuyển thủ Curacao thoải mái ở cùng vợ và bạn gái trong thời gian diễn ra World Cup 2026

Thông tin này được bác sĩ đội tuyển Suzanne Huurman tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Theo bà, ban huấn luyện Curacao tin rằng việc duy trì sự gần gũi với gia đình sẽ giúp các cầu thủ giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất khi phải xa nhà trong nhiều tuần.

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"Các cầu thủ có thể ở cùng phòng với vợ hoặc bạn gái. Nếu có con nhỏ đi cùng, gia đình họ sẽ được bố trí thêm một phòng riêng. Đây là điều khá đặc biệt trong môi trường bóng đá đội tuyển quốc gia", bác sĩ Huurman chia sẻ.

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Theo nữ bác sĩ này, Curacao là một quốc gia coi trọng các giá trị gia đình và việc tạo điều kiện để cầu thủ được ở gần người thân mang lại nhiều tác động tích cực hơn.

Thủ môn Eloy Room và vợ

Bà cho rằng sự hiện diện của gia đình giúp các tuyển thủ giảm căng thẳng, hạn chế cảm giác nhớ nhà và duy trì sự cân bằng về tâm lý trong suốt hành trình dài tại World Cup.

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"Tôi tin rằng đời sống tình cảm ổn định có thể mang lại lợi ích về mặt cảm xúc. Quan trọng hơn, gia đình giúp các cầu thủ cảm thấy bình yên và thoải mái hơn trong quá trình thi đấu", Huurman nói thêm.

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Cơ chế đặc biệt này hoàn toàn trái ngược với cách quản lý của nhiều đội tuyển lớn trên thế giới. Trong nhiều năm qua, không ít HLV từng áp dụng các quy định khắt khe, hạn chế hoặc cấm cầu thủ gặp vợ, bạn gái trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn nhằm đảm bảo yếu tố thể lực cũng như sự tập trung tối đa cho chuyên môn.

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Dẫu vậy, thực tế tại World Cup 2026 đang cho thấy Curacao có lý do để tin vào lựa chọn của mình.

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Sau thất bại nặng nề 1-7 trước Đức ở trận ra quân, đội bóng đến từ quốc gia chỉ có khoảng 160.000 dân đã tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Ecuador 0-0. Điểm số lịch sử này không chỉ giúp Curacao lần đầu tiên giành điểm tại World Cup mà còn giữ nguyên cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp trước lượt trận cuối vòng bảng.

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Trong thành tích đáng nhớ đó, thủ môn Eloy Room trở thành người hùng với màn trình diễn xuất thần khi thực hiện tới 15 pha cứu thua, lập kỷ lục mới về số lần cản phá trong một trận đấu kéo dài 90 phút tại World Cup.