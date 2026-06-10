Đại tá Nguyễn Tiến Đạt: "Chức vô địch là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của CLB Công an Hà Nội"

ANTD.VN - Tối 10-6-2026, trong không khí trang trọng của Lễ mừng công chức vô địch V-League mùa giải 2025/2026, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội đã gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và CATP Hà Nội, các tập thể, cá nhân đồng hành cùng đội bóng trong suốt hành trình đăng quang, đồng thời khẳng định khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của đội bóng ngành Công an.

Mở đầu bài phát biểu, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để CLB Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa giải vừa qua.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuần Thư)

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Theo Chủ tịch CLB Công an Hà Nội, chức vô địch V-League 2025/2026 là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của cả một tập thể, từ Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các cầu thủ cho đến đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ đội bóng. Đặc biệt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cảm ơn những người hâm mộ luôn dành tình cảm, niềm tin và sự ủng hộ cho CLB Công an Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cũng dành sự tri ân đặc biệt tới đồng chí Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Nguyên Chủ tịch CLB Công an Hà Nội cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã góp phần tạo nên thành công của CLB trong mùa giải lịch sử.

​Nhìn lại hành trình đăng quang, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm, ý chí quyết tâm cùng trách nhiệm nghề nghiệp của Ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ Công an Hà Nội.

​"Trong suốt mùa giải, toàn đội luôn thi đấu với khát vọng chiến thắng, tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp cao nhất, xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ cũng như truyền thống của CLB Công an Hà Nội", Chủ tịch CLB biểu dương tập thể đội bóng.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội (thứ năm từ phải qua) và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân nổi bật (Ảnh: Thuần Thư)

Với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, chiếc cúp vô địch không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực suốt một mùa giải, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến của đội bóng mang màu áo Công an nhân dân.

Đặc biệt, trong bài phát biểu, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã gửi đi thông điệp: "Không ngủ quên trên chiến thắng". Ông khẳng định, toàn đội có quyền tự hào về những gì đã đạt được, nhưng đồng thời cũng phải nhận thức rõ trách nhiệm của một nhà vô địch: "Chúng ta vui mừng với thành tích đạt được hôm nay nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ trách nhiệm của một nhà vô địch. Thành công của mùa giải 2025/2026 sẽ là nền tảng để CLB tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn trong chặng đường phía trước".

​Theo định hướng được Chủ tịch CLB Công an Hà Nội chia sẻ, đội bóng sẽ tiếp tục được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Bên cạnh mục tiêu thành tích, CLB sẽ chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo trẻ, phát triển bóng đá cộng đồng, nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện hệ thống quản trị.

​Không dừng lại ở ngôi vô địch V-League, Công an Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu quốc nội, tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu trong nước, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thử thách ở sân chơi châu lục như AFC Champions League Elite - giải đấu danh giá nhất cấp CLB tại châu Á.

​"CLB sẽ chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tham gia các giải đấu cấp châu lục, hướng tới mục tiêu góp mặt và khẳng định vị thế tại sân chơi hàng đầu châu Á, qua đó góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực", ông chia sẻ.

​Không chỉ hướng đến những thành tích chuyên môn, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội còn khẳng định đội bóng sẽ tiếp tục xây dựng đội bóng giàu bản sắc: "Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục xây dựng CLB không chỉ mạnh về thành tích, mà còn hướng tới việc xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, thi đấu cống hiến, hấp dẫn và truyền cảm hứng; để mỗi trận đấu tại Hàng Đẫy thực sự trở thành ngày hội của người hâm mộ bóng đá Thủ đô. Đồng thời xây dựng một tập thể kỷ luật, đoàn kết và có trách nhiệm xã hội; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân tới đông đảo nhân dân cả nước".

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