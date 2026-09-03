Đỗ ôtô trước cổng nhà, cơ quan: Quy định 5 m áp dụng thế nào?

ANTD.VN - Đỗ ôtô trước cổng cơ quan trong phạm vi bị cấm có thể bị phạt 800.000–1 triệu đồng. Với cổng nhà dân, quy định “5 m” không mặc nhiên áp dụng nhưng tài xế vẫn phải kiểm tra nhiều điều kiện khác.

Một chiếc ôtô đỗ ngay trước cửa. Chủ nhà muốn đưa xe ra nhưng không thể. Hai bên tranh luận: người lái cho rằng đường không có biển cấm, còn chủ nhà nói "pháp luật cấm đỗ cách cổng 5 m".

Những cuộc tranh cãi như vậy không hiếm ở các tuyến phố đông dân cư.

Tuy nhiên, quy định hiện hành cần được hiểu chính xác: mốc 5 m không phải một "vùng cấm" tự động được tạo ra trước mọi cánh cổng.

Pháp luật giao thông quy định cụ thể trường hợp cấm dừng, đỗ trước cổng và trong phạm vi 5 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào.

Còn với cổng nhà ở của cá nhân, người lái xe phải xem xét tổng thể vị trí đỗ, biển báo, lòng đường, vỉa hè và khả năng cản trở giao thông trước khi kết luận được phép hay không.

Hình ảnh minh họa tạo bởi AI.

Đỗ trước cổng cơ quan: 5 m là khoảng cách cần nhớ

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ:

"Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào".

Như vậy có hai phần cần chú ý.

Thứ nhất, ngay vị trí trước cổng là nơi không được dừng, đỗ.

Thứ hai, phạm vi cấm còn kéo dài 5 m về mỗi phía của cổng nếu đây là cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho phương tiện ra vào.

Một tài xế không thể cho rằng "tôi không chắn chính giữa cổng" là đủ. Nếu xe vẫn nằm trong phạm vi 5 m hai bên cổng thuộc trường hợp nêu trên thì có thể bị xử lý.

Đỗ chắn cổng cơ quan có thể bị phạt 800.000–1 triệu đồng

Theo mức xử phạt hiện hành đối với ôtô, hành vi dừng hoặc đỗ tại vị trí trước cổng hoặc trong phạm vi 5 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào thuộc nhóm có mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Thực tế mới đây tại Hà Tĩnh, một tài xế đã bị phạt 900.000 đồng sau khi đỗ ôtô ngay trước cổng một trung tâm, chắn phần lớn lối ra vào.

Vụ việc là ví dụ khá rõ cho một lỗi nhiều tài xế vẫn xem nhẹ: đường không có biển "cấm đỗ" không đồng nghĩa chỗ nào bên lề cũng được phép đỗ.

Luật đã xác định sẵn nhiều vị trí cấm, kể cả khi tại đó không đặt thêm một biển báo riêng.

Cổng nhà dân có phải chừa 5 m mỗi bên?

Không nên áp dụng máy móc. Quy định 5 m nói trên được luật ghi cụ thể đối với cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào.

Pháp luật giao thông hiện hành không quy định chung rằng cứ trước cổng một nhà ở cá nhân thì đương nhiên phải chừa 5 m về mỗi phía giống cổng cơ quan.

Vì vậy, câu nói: "Nhà nào cũng có quyền cấm xe đỗ trong phạm vi 5 m trước cửa" là cách hiểu quá rộng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa tài xế cứ thấy cổng nhà dân là được quyền đỗ xe chắn kín.

Một vị trí trước nhà có thể đồng thời rơi vào hàng loạt trường hợp khác mà pháp luật cấm dừng, đỗ.

Không có quy định 5 m vẫn có thể bị phạt

Ví dụ, chiếc ôtô đỗ trước một ngôi nhà nhưng vị trí đó nằm cách mép đường giao nhau dưới 5 m. Khi đó, tài xế vẫn vi phạm vì đỗ gần nơi đường giao nhau, hoàn toàn không liên quan cổng nhà.

Tương tự, xe có thể bị xử lý nếu vị trí trước nhà nằm ở:

Nơi có biển cấm đỗ hoặc cấm dừng, đỗ;

Phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

Điểm đón, trả khách;

Nơi lòng đường chỉ đủ một làn xe cơ giới;

Nơi che khuất biển báo hoặc đèn tín hiệu;

Vị trí mở dải phân cách;

Lòng đường hoặc vỉa hè mà việc đỗ xe trái quy định;

Đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc bị che khuất tầm nhìn;

Bên trái đường một chiều;

Trên cầu, trừ nơi được tổ chức giao thông cho phép;

Gầm cầu vượt nếu không phải nơi được phép;

Song song với một xe khác đang dừng, đỗ.

Do đó, muốn biết đỗ trước cửa nhà có hợp pháp hay không, không thể chỉ nhìn vào chiếc cổng.

Quy định 5 m còn xuất hiện ở nơi đường giao nhau

Đây cũng là điểm nhiều tài xế dễ nhầm. Luật quy định không được dừng, đỗ tại nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau.

Ví dụ, một cửa hàng nằm ngay góc ngã ba. Tài xế nhìn thấy phía trước cửa hàng không có biển cấm nên cho xe đỗ sát vỉa hè. Nhưng nếu vị trí đó nằm trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau, xe vẫn đang đỗ ở vị trí bị cấm.

Vì vậy, "5 m" trong luật có thể xuất hiện ở nhiều tình huống khác nhau. Không nên nhìn một con số rồi áp cho tất cả cổng nhà, cửa hàng hay lối ra vào.

Đỗ xe sát vỉa hè nhưng bánh xe cách quá xa cũng có thể vi phạm

Khi dừng, đỗ trên đường phố, người lái ôtô phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi. Bánh xe gần nhất không được cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m, trừ trường hợp pháp luật hoặc tổ chức giao thông tại vị trí đó có quy định khác.

Đây là một lỗi nhỏ về khoảng cách nhưng khá phổ biến. Nhiều người vì sợ sát vỉa hè nên để xe cách lề nửa mét hoặc hơn, khiến phần thân xe chiếm nhiều lòng đường. Khi đó, dù xe không chắn cổng nhà nào, tài xế vẫn có thể vi phạm quy định dừng, đỗ.

Xe đỗ trên vỉa hè có mặc nhiên được phép?

Không. Vỉa hè trước nhà không phải mặc nhiên trở thành bãi đỗ xe của chủ nhà hoặc khách đến cửa hàng. Việc đỗ, để xe trên vỉa hè phải phù hợp quy định của pháp luật và phương án tổ chức, quản lý của địa phương.

Nghị định xử phạt hiện hành quy định xử lý hành vi đỗ, để xe ở vỉa hè trái quy định. Do đó, việc thấy nhiều xe khác cùng đỗ trên vỉa hè không phải căn cứ để kết luận đó là vị trí hợp pháp.

Chủ nhà tự đặt biển “cấm đỗ xe” trước cửa có bắt buộc tài xế phải chấp hành?

Một tấm biển do cá nhân tự làm với dòng chữ như: "Cấm đỗ xe trước cửa", "Nhà có xe ra vào", "Đỗ xe sẽ khóa bánh"... không tự động trở thành biển báo giao thông có hiệu lực pháp luật.

Biển báo giao thông phải thuộc hệ thống báo hiệu đường bộ được đặt, quản lý theo thẩm quyền và quy định. Cá nhân không thể tự tạo một biển cấm giao thông trên đường công cộng rồi coi đó như biển do cơ quan quản lý đường bộ đặt.

Điều này khác với việc chủ nhà treo một tấm bảng để đề nghị người khác không chắn lối ra vào. Tấm bảng có thể mang ý nghĩa nhắc nhở, nhưng không phải vì dòng chữ đó mà một "vùng cấm đỗ" mới được tạo ra theo pháp luật giao thông.

Chủ nhà cũng không nên dùng vật cản để “giữ chỗ”

Một thực tế khác là nhiều gia đình, cửa hàng đặt ghế nhựa, chậu cây, biển quảng cáo, cọc sắt hoặc các vật khác xuống lòng đường để giữ chỗ đỗ xe.

Cách làm này cũng tiềm ẩn vi phạm. Pháp luật nghiêm cấm việc đặt, để chướng ngại vật hoặc vật cản trái phép trên đường bộ.

Lòng đường, vỉa hè thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước không thể mặc nhiên được biến thành khoảng sân riêng chỉ vì nằm phía trước căn nhà.

Nếu địa phương có phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè thì việc sử dụng phải đúng phạm vi, mục đích và điều kiện được phép.

Thấy xe chắn cổng nhà mình, nên xử lý thế nào?

Khi một ôtô đỗ chắn hoàn toàn lối ra vào, phản ứng đầu tiên của nhiều người là khóa bánh, xịt sơn, cào xe hoặc đặt vật cản quanh phương tiện. Đây không phải cách nên làm.

Chủ nhà nên:

Bước 1: Tìm cách liên hệ tài xế

Kiểm tra số điện thoại để lại trên kính xe hoặc hỏi những người xung quanh. Nếu người lái quay lại, yêu cầu di chuyển xe là cách giải quyết nhanh nhất.

Bước 2: Ghi nhận tình trạng thực tế

Nếu xe đang gây cản trở nghiêm trọng, có thể chụp lại vị trí xe, biển số, cổng ra vào, biển báo và tình trạng mặt đường. Những hình ảnh này giúp cơ quan chức năng xác định chính xác xe đang đứng ở vị trí nào.

Bước 3: Liên hệ lực lượng chức năng khi cần thiết

Nếu không thể tìm được tài xế hoặc xảy ra tranh chấp, có thể phản ánh tới lực lượng công an, CSGT hoặc đơn vị có thẩm quyền tại địa bàn để kiểm tra.

Việc chiếc xe có vi phạm hay không sẽ được đánh giá căn cứ vị trí thực tế và hệ thống báo hiệu, chứ không chỉ dựa vào việc chủ nhà thấy bất tiện.

Bước 4: Không tự ý làm hư hỏng xe

Đập kính, cào sơn, tháo biển số, khóa bánh trái phép hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác có thể khiến người đang bị chắn cổng từ người phản ánh vi phạm trở thành người phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình.

Một mâu thuẫn đỗ xe không đáng để trở thành tranh chấp tài sản hoặc vụ việc pháp lý khác.

Tài xế nên kiểm tra gì trong 10 giây trước khi tắt máy?

Trước khi rời xe, người lái có thể tự hỏi:

Phía trước có biển cấm dừng hoặc cấm đỗ không? Đây có phải cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có đường xe ra vào không? Xe có nằm trong phạm vi 5 m của giao lộ không? Có chắn điểm đón trả khách hoặc phần đường người đi bộ không? Lòng đường có đủ rộng để phương tiện khác qua lại an toàn không? Có che khuất biển báo hoặc đèn tín hiệu không? Xe đã sát lề đúng quy định chưa? Vị trí này có quy định riêng của địa phương về dừng, đỗ không? Việc đỗ xe có khiến một lối ra vào thực tế bị phong tỏa không? Nếu phải rời đi lâu, có nơi đỗ hợp pháp gần đó hay không?

Mười giây quan sát trước khi khóa cửa xe có thể tránh cả tiền phạt lẫn một cuộc tranh cãi kéo dài.

Bảng nhận biết nhanh một số tình huống

Tình huống Có thể dừng, đỗ? Ngay trước cổng cơ quan có đường xe ra vào Không Trong phạm vi 5 m hai bên cổng cơ quan nêu trên Không Trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau Không Trước cổng nhà dân, không có biển cấm Không thể kết luận chỉ từ yếu tố “cổng”; phải kiểm tra các điều kiện khác Có biển “Cấm đỗ xe” hợp lệ Không được đỗ Có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” hợp lệ Không được dừng, đỗ Chủ nhà tự viết biển “cấm đỗ” Không phải biển báo giao thông hợp pháp chỉ vì chủ nhà tự đặt Đỗ trên vỉa hè Chỉ được khi phù hợp quy định Đỗ chắn phần đường người đi bộ Không Đỗ nơi lòng đường chỉ đủ một làn xe Không

Không có biển cấm chưa chắc đã được đỗ

Đây là nguyên tắc tài xế nên nhớ nhất.

Hệ thống pháp luật giao thông không thể đặt một biển cấm tại từng cổng cơ quan, từng giao lộ, từng miệng cống hay từng phần đường dành cho người đi bộ. Vì vậy, ngoài hệ thống biển báo, người lái còn phải tự biết những vị trí mà luật đã cấm.

Cũng vì thế, câu nói "ở đây không có biển nên tôi được đỗ" không phải lúc nào cũng đúng.

Ngược lại, chủ nhà cũng không nên cho rằng phần lòng đường trước cửa là chỗ riêng của gia đình và có thể tự đặt ra phạm vi cấm cho phương tiện khác.

Giữa hai quyền lợi đó, quy tắc dễ nhớ nhất là: tài xế phải đỗ đúng luật và không tạo nguy hiểm, còn người sử dụng nhà mặt đường nên phản ánh tới cơ quan chức năng thay vì tự xử lý phương tiện.

Một khoảng trống bên lề đường nhìn có vẻ vừa chiếc xe chưa chắc đã là một chỗ đỗ hợp pháp.