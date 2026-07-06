Cảnh sát giao thông dùng "thiết bị chuyên dụng" phát hiện hàng loạt xe dừng đỗ sai quy định

ANTD.VN - Việc khai thác hiệu quả camera nghiệp vụ đang giúp lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội mở rộng phạm vi tuần tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, kể cả tại những khu vực không có camera giám sát cố định.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng camera nghiệp vụ trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Việc ứng dụng thiết bị ghi hình chuyên dụng không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn tạo cơ sở chứng cứ khách quan, rõ ràng, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình phạt nguội cá nhân vi phạm

Ghi nhận trong sáng 6-7, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đồng loạt triển khai tuần tra trên nhiều tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn quản lý, sử dụng camera nghiệp vụ ghi nhận các hành vi vi phạm làm căn cứ xử lý.

Khác với hình thức kiểm tra trực tiếp, camera nghiệp vụ cho phép lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phát hiện vi phạm ở nhiều vị trí, kể cả những khu vực chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát cố định, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát, hạn chế tình trạng đối phó hoặc né tránh lực lượng chức năng.

Hình ảnh ghi nhận sẽ làm căn cứ xử phạt đối với cá vi phạm

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung ghi nhận các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như dừng, đỗ xe không đúng quy định, vượt đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, chở hàng cồng kềnh, vi phạm phần đường, làn đường...

Mỗi trường hợp vi phạm đều được camera nghiệp vụ ghi lại đầy đủ, rõ nét từ thời gian, địa điểm, biển kiểm soát đến diễn biến hành vi vi phạm. Đây là nguồn chứng cứ khách quan, chính xác, bảo đảm quá trình xử lý đúng người, đúng phương tiện, đúng hành vi, không để xảy ra tình trạng chối bỏ hoặc phủ nhận vi phạm.

Nhiều trường hợp đỗ xe sai quy định được ghi nhận

Trên tuyến Khuất Duy Tiến, tổ công tác phát hiện một xe ô tô khách dừng, đỗ để đón, trả khách không đúng nơi quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp tục tuần tra trên đường Lê Văn Lương, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Toàn bộ quá trình vi phạm đều được camera nghiệp vụ ghi hình đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, khách quan để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi kết thúc ca tuần tra, toàn bộ dữ liệu hình ảnh được bàn giao cho bộ phận chức năng của đơn vị để trích xuất, đối chiếu thông tin phương tiện trên hệ thống dữ liệu đăng ký xe, xác minh chủ phương tiện và hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Dữ liệu vi phạm được bàn giao để bộ phận xử lý tra cứu thông tin, gửi thông báo cho chủ xe

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, người vi phạm đến làm việc, xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết, việc kết hợp linh hoạt giữa hệ thống camera giám sát giao thông của thành phố với camera nghiệp vụ do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp sử dụng đã góp phần mở rộng phạm vi phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý vi phạm giao thông góp phần đảm bảo minh bạch cũng như nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên việc ứng dụng camera nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh và xử lý nghiêm theo quy định. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không trông chờ vào việc "không có lực lượng chức năng thì không bị xử lý", bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, làm căn cứ xử lý chính xác, khách quan và đúng quy định.