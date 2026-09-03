Kiểm tra, quản lý cư trú tại các cơ sở nhà trọ

ANTD.VN - Công an xã Hạ Bằng (Hà Nội) chủ động rà soát, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các cơ sở nhà trọ trên địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Hạ Bằng là địa bàn nằm gần Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tập trung nhiều cơ sở giáo dục, trường học, với số lượng lớn sinh viên, người lao động đến sinh sống, học tập và làm việc. Hiện trên địa bàn xã có 131 cơ sở nhà trọ, số lượng người thuê thường xuyên biến động, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý cư trú và nắm tình hình địa bàn.

Trước thực tế trên, Công an xã Hạ Bằng đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ tiến hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin cư trú tại các cơ sở nhà trọ; tập trung vào việc đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, quản lý người đến thuê và việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra 18 nhà trọ, Công an xã đã phát hiện, lập biên bản 3 trường hợp vi phạm quy định về khai báo tạm trú. Cùng với việc xử lý theo quy định, cán bộ Công an trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người thuê và chủ nhà trọ thực hiện đầy đủ trách nhiệm về đăng ký, thông báo, cập nhật thông tin cư trú, hạn chế tình trạng thiếu sót hoặc chậm khai báo.

Công an xã Hạ Bằng kiểm tra việc đăng ký tạm trú các cơ sở nhà trọ trên địa bàn thôn Kim Bông 2, xã Hạ Bằng

Công an xã Hạ Bằng phối hợp cùng Chủ nhà trọ tăng cường hướng dẫn công dân làm thủ tục đăng ký tạm trú trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Cảnh sát khu vực, Công an xã Hạ Bằng hướng dẫn chủ cơ sở nhà trọ các đăng ký lưu trú, tạm trú trên ứng dụng VNeiD

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đối với cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở thuộc diện phải thông báo lưu trú, mức phạt tăng theo số người không được thông báo: từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với 1 đến 3 người; từ 4 triệu đến 8 triệu đồng đối với 4 đến 8 người và từ 8 triệu đến 12 triệu đồng đối với 9 người trở lên.

Trong công tác quản lý cư trú, chủ nhà trọ là một trong những “mắt xích” quan trọng, trực tiếp nắm tình hình người đến thuê, chuyển đi và những biến động tại cơ sở. Việc chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng Công an không chỉ bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Song song với kiểm tra cư trú, Công an xã Hạ Bằng tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các cơ sở, khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.