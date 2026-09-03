Huấn luyện kỹ năng an toàn cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên Tổng công ty VTC

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tham gia thực hành các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Chương trình được tổ chức tại trụ sở Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, số 65 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phổ biến các quy định của pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC cơ sở trong việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện những nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến cháy, nổ tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra an toàn trong sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Cán bộ, nhân viên của đơn vị cũng được hướng dẫn phương pháp xử lý tình huống, tổ chức báo động, thoát nạn và bảo đảm an toàn khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh phần lý thuyết, cán bộ, nhân viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC được trực tiếp thực hành kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, chăn chiên; cách xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và kỹ năng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có tình huống phức tạp xảy ra.

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên và lực lượng PCCC cơ sở của Tổng công ty VTC được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng chủ động ứng phó và xử lý các tình huống cháy, nổ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 9 thường xuyên triển khai tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, nhân viên trong công tác phòng ngừa cháy, nổ; phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng môi trường làm việc an toàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa