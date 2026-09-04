Người rút bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh sau khi luật mới có hiệu lực

ANTD.VN - Sau hơn một năm Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được triển khai, số lượng hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm rõ rệt.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến hết tháng 8/2026, cả nước có 22,59 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 19,86 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 2,72 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 17,91 triệu người; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,81 triệu người. Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ước đến hết tháng 8/2026 đạt 454,8 nghìn tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ, quyền lợi của người tham gia tiếp tục được bảo đảm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn quốc có khoảng 5,84 triệu người được giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; gần 549.900 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 11.500 người được hỗ trợ học nghề.

Đối với chính sách bảo hiểm y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tiếp nhận khoảng 131,54 triệu lượt khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với chi phí đề nghị thanh toán khoảng 118.430 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả này có sự tác động của các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao niềm tin của người lao động đối với chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần khuyến khích người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách lâu dài.